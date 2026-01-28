كونستيتۋتسيا ءماتىنىنىڭ 84 پايىزى تۇزەتىلدى - كونستيتۋتسيالىق رەفورما
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيا ءماتىنىنىڭ 84 پايىزى تۇزەتىلدى. بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ 4-وتىرىسىندا كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى باقىت نۇرماحانوۆ ايتتى.
- قولدانىستاعى نەگىزگى زاڭ پريامبۋلادان، 9 بولىمنەن جانە 101 باپتان تۇرادى. ۇسىنىلىپ وتىرعان جوبادا پريامبۋلا، 11 ءبولىم جانەن 104 باپ قامتىلعان. 2 جاڭا ءبولىم پايدا بولدى. ولار «حالىق كەڭەسى» جانە «كونستيتۋتسياعا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ» دەپ اتالادى. 4 ءبولىمنىڭ اتاۋى وزگەرتىلدى. جالپى ەرەجەلەر ءبولىمى، كونستيتۋتسيالىق قۇرىلىستىڭ نەگىزدەرى، ادام جانە ازامات ءبولىمى، نەگىزگى قۇقىقتار، بوستاندىقتار مەن مىندەتتەر، پارلامەنت ءبولىمى، قۇرىلتاي، سوتتار جانە، سوت تورەلىگى، پروكۋراتۋرا، ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل ءبولىمى، سوت تورەلىگى، قۇقىق قورعاۋ تەتىكتەرى بولىمدەرى بولىپ تۇجىرىمدالدى. 77 باپقا تۇزەتۋلەر دايىندالدى. بۇل كونستيتۋتسيا ءماتىنىنىڭ 84 پايىزىن قۇرايدى. وسىلايشا، وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار نەگىزگى زاڭنىڭ بارلىق ءبولىمىن قامتيدى دەپ ايتۋعا بولادى، - دەدى باقىت نۇرماحانوۆ.
ايتا كەتەيىك، كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءتورتىنشى وتىرىسى ءوتىپ جاتىر.