ا ق ش سەناتى ترامپقا قارسى قارار قابىلدادى
استانا. قازاقپارات - ەندى پرەزيدەنت ترامپ ۆەنەسۋەلاعا قارسى كونگرەستىڭ رۇقساتىنسىز اسكەري كۇش قولدانا المايدى. ءتيىستى شەشىمدى ا ق ش سەناتى قابىلدادى. قارارعا 100 سەناتوردىڭ 52- ءى داۋىس بەرگەن.
اق ءۇي باسشىسىنىڭ ءىس-ارەكەتىنە قارسى بولعاندار قاتارىندا پارتيالاستارى دا بار. پرەزيدەنت ترامپ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جوعارى پالاتا وكىلدەرىنىڭ شەشىمىن سىناپ، قۇراما شتاتتاردىڭ ءوزىن قورعاۋ قۇقىعىن شەكتەۋ كونستيتۋتسياعا قايشى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ال قولداپ داۋىس بەرگەن پارتيالاستارى ەندى مەملەكەتتىك جوعارى لاۋازىمعا يە بولماۋعا ءتيىس دەپ مالىمدەدى. ەسكە سالايىق، تاقاۋدا ا ق ش كاراكاسقا باسىپ كىرىپ، پرەزيدەنت نيكولاس مادۋرو مەن ونىڭ ايەلىنىڭ قولىنا كىسەن سالىپ، ەلدەن اكەتكەن ەدى. ۆاشينگتون ۆەنەسۋەلا باسشىسىن ەسىرتكى ساۋداسىمەن اينالىستى دەپ ايىپتاپ وتىر.
24.kz