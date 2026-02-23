كونە كىتاپ قازاق تىلىنە اۋدارىلدى
استانا. قازاقپارات - «ماركو پولونىڭ ساياحاتى» اتتى كىتاپتىڭ ءتۇپنۇسقاسى العاش رەت قازاق تىلىنە اۋدارىلدى. شىعارما ورتاعاسىرلىق يتاليان تىلىندە جازىلعان. تۇساۋكەسەر ءراسىمى الماتىداعى ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىندە ءوتتى.
بۇعان دەيىن ۆەنەتسيالىق كوپەستىڭ بۇل ەڭبەگى قازاقشاعا تەك «ارالىق تىلدەر» ارقىلى ءتارجىمالانىپ كەلگەن. كىتاپ ماركو پولو مەن پيزالىق جازۋشى رۋستيكەللونىڭ تاندەمىنەن تۋعان. ماركو پولو XIII عاسىردا ۆەنەتسيادان شىعىپ، ورتالىق ازيا ارقىلى قۇبىلاي حان ورداسىنا دەيىن بارادى. ون جەتى جىل بويى موڭعول يمپەرياسىنىڭ سارايىندا قىزمەت ەتەدى.
اتاقتى كوپەس - ءوز زامانىنداعى ەڭ الىس ءارى ەڭ قاۋىپتى ساپاردىڭ كۋاگەرى بولدى. ونىڭ ەڭبەگى ۇلى جىبەك جولى بويىنداعى قالالاردى، ازياداعى الىپ مەملەكەتتەردى، ولاردىڭ تۇرمىسىن، ءداستۇرىن العاش رەت ەۋروپاعا جۇيەلى تۇردە تانىستىرعان شىعارما رەتىندە بەلگىلى. كەيىن كىتاپتىڭ بىرنەشە كوشىرمەسى جاسالدى. سونىڭ ءبىرى ۆەنەتسيالىق رامۋزيونىڭ 1559 -جىلعى نۇسقاسى.
رايما اۋەزحان، اۋدارماشى:
- رامۋزيونىڭ نۇسقاسىن قازاق تىلىنە اۋدارعان كەزدە ارينە، قيىندىقتار بولدى. ويتكەنى ول ورتا عاسىر يتاليان ءتىلى قازىرگى يتاليان تىلىنەن وزگەشەلىكتەر كوپ. اسىرەسە كەيبىر ۇعىمدار مەن تەرميندەردى قازاق تىلىنە اۋدارۋدا كوپ قيىندىقتارعا ۇشىرادىق. ءبىراق وسى تەرميندەر مەن اۋدارۋعا كەلمەيتىن قازاقشا بالامالارى تابىلمايتىن ۇعىمداردى ءار بەتتە تومەنگى جاعىندا ءوزىنىڭ قوسىمشا قازاق تىلىندە تۇسىنىكتەمەسى بەرىلىپ وتىردى.
