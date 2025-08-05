كومپانيا يلون ماسك ءۇشىن 29 ميلليارد دوللار كولەمىندە جاڭا سىياقىنى ماقۇلدادى
استانا. قازاقپارات - Tesla ديرەكتورلار كەڭەسى يلون ماسكتىڭ كومپانيادا كەمىندە ەكى جىل جۇمىس ىستەۋى شارتىمەن وعان 30 ميلليارد دوللارعا جۋىق اكسياسىن ۇسىندى.
Business Insider جازعانداي، ديرەكتورلار كەڭەسى مۇنى «جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى تالانتتار ءۇشىن ۇنەمى ءوسىپ كەلە جاتقان سوعىس» جاعدايىندا ماسكتى «ۇستاپ قالۋ جانە ىنتالاندىرۋ» ماقساتىمەن امەريكالىق ميللياردەردىڭ «ادال جۇمىسى» ءۇشىن جاڭا وتەماقىنىڭ جاڭا پاكەتى دەپ اتادى.
- وتە دارىندى تۇلعالار توبىنىڭ ىشىندە كوشباسشىلىق تاجىريبە، تەحنيكالىق ءبىلىم جانە، مۇمكىن، ەڭ باستىسى، ءارتۇرلى سالالاردا ەڭ ريەۆوليۋتسيالىق جانە تابىستى بيزنەس قۇرۋدا كوپجىلدىق تاجىريبەسىنىڭ تاماشا ۇيلەسىمى بويىنشا يلونمەن ەشكىم تەڭەسە المايدى، - دەلىنگەن كومپانيانىڭ ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ حاتىندا.
2018 -جىلى Tesla اكسيونەرلەرى ماسك ءۇشىن 56 ميلليارد دوللار كولەمىندەگى رەكوردتىق سىياقى پاكەتىن ماقۇلدادى، ءبىراق وتكەن جىلى دەلاۆەر شتاتىنىڭ سۋدياسى Tesla كەڭەسىنىڭ ماقۇلداۋ پروتسەسى دۇرىس ەمەس جانە اكسيونەرلەر ءۇشىن ادىلەتسىز بولدى دەپ بۇل شەشىمدى جويدى. ميللياردەر بۇل شەشىمگە ناۋرىز ايىندا شاعىم تۇسىرگەن. سوت قاراۋى ءالى جالعاسىپ جاتىر.
ەگەر سوت بۇرىنعى سىياقى پاكەتىن قالپىنا كەلتىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداسا، ماسك جاڭا بونۋستان باس تارتۋعا ءماجبۇر بولادى.
بۇل جاڭالىق شىققان سوڭ Tesla اكسيالارى %2- عا قىمباتتادى.
يلون ماسك - Forbes Real-Time Billionaires جاھاندىق رەيتينگى بويىنشا الەمدەگى ەڭ داۋلەتتى ادام. ونىڭ بايلىعى 401 ميلليارد دوللارعا باعالانىپ وتىر.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا