كولىكتەرگە شەكتەۋ: الماتىلىقتار مەن ءوڭىر جۇرگىزۋشىلەرىنە تالاپ بىردەي بولا ما
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 2027 -جىلدان باستاپ LEZ ايماعىندا كولىكتەرگە ارنالعان جاڭا تالاپتار كۇشىنە ەنەدى.
قازىر بوگەنباي باتىر، جەلتوقسان كوشەسى، اباي داڭعىلى جانە دوستىق داڭعىلى اراسىندا ورنالاسقان اۋماقتا تومەن ەميسسيالى ايماقتىڭ (LEZ) جوباسى پيلوتتىق رەجيمدە تەكسەرىلىپ جاتىر.
الماتى قالاسىنىڭ ەكولوگيا جانە قورشاعان ورتا باسقارما باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ارشات باحتىگەرەيەۆتىڭ ايتۋىنشا، پيلوتتىق جوبا اياسىندا نەگىزىنەن زەرتتەۋ جۇمىستارىنا كوڭىل بولىنگەن. ونىڭ ىشىندە سول اۋماقتان قانشا جانە قاي جىلعى كولىكتەردىڭ وتەتىنى، جۇك كولىكتەرى مەن جەڭىل كولىكتەردىڭ ۇلەسى تۋرالى دەرەكتەر جينالىپ جاتىر.
الايدا 2027 -جىلدان باستاپ جاڭا ەكولوگيالار تالاپتار كۇشىنە ەنەدى. ونىڭ ىشىندە LEZ ايماعىندا كولىكتىڭ شىعاراتىن زياندى گازدارى بەلگىلەنگەن ەكولوگيالىق نورمادان اساتىن بولسا، جۇرگىزۋشىگە ايىپپۇل سالىنادى. بۇل جاعدايعا بايلانىستى ادامدار اراسىندا ءارتۇرلى پىكىر بار. ونىڭ ىشىندە الماتىلىقتاردىڭ كولىگىنە ءبىر بولەك، الماتى وبلىسى مەن وزگە وڭىرلەردەن كەلەتىن كولىكتەرگە قاتاڭىراق تالاپ قويىلاتىن دەگەن بولجام دا ايتىلادى. بۇل سۇراققا بايلانىستى ارشات باحتىگەرەيەۆ تۇسىنىكتەمە بەرىپ، جاعدايدىڭ اق-قاراسىن اجىراتتى.
- قوعامدا وسىنداي وي-پىكىر بار. ءبىراق ءبىز ەشكىمدى بولە المايمىز. سەن قالانىڭ تۇرعىنىسىڭ، سەن الماتى وبلىسىنىڭ تۇرعىنىسىڭ نەمەسە باسقا وڭىردەن كەلدىڭ دەپ ايتا المايمىز. كولىكتەر قالاعا كۇندەلىكتى كىرىپ-شىعادى. ءبىراق بارىنە تالاپتار بىردەي بولادى، - دەدى ول.
ەكولوگيا جانە قورشاعان ورتا باسقارماسىنىڭ وكىلىمەن تولىق سۇحباتتى وسى ماتەريالدان وقي الاسىزدار.