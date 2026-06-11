كولىكتە بەلدىك تاقپاي جۇرگەندەردىڭ ايىپپۇلى ەسەپتەن شىعارىلادى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ اكىمشىلىك راقىمشىلىق جاساۋ اياسىندا قانداي ايىپپۇلدار ەسەپتەن شىعارىلاتىنىن ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي قۇقىق بۇزۋ دەرەكتەرىنىڭ باسىم بولىگى جول قاۋىپسىزدىگى سالاسىنا قاتىستى.
- بۇل تۇرعىدا بەلدىكتى تاقپاي جۇرگەندەر، جولداعى تاڭبالاردى ەلەمەۋ سياقتى جاعدايلار قامتىلدى. ال جىلدامدىقتى اسىرىپ جۇرگەندەردىڭ ايىپپۇلى ەسەپتەن شىعارىلمايدى، - دەدى س. ءادىلوۆ سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
سونىمەن قاتار، تىنىشتىق پەن اباتتاندىرۋ ەرەجەلەرىن بۇزعانى ءۇشىن ايىپپۇلعا تارتىلعاندار اكىمشىلىك راقىمشىلىققا ىلىگەدى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىن قابىلداۋعا بايلانىستى راقىمشىلىق جاساۋ تۋرالى» زاڭ مەن ىلەسپە قۇجات ماقۇلداندى.
ونىڭ اياسىندا ەلدە قىلمىستىق جانە اكىمشىلىك راقىمشىلىق جاريالانباق.
مۇنىمەن قوسا، اكىمشىلىك راقىمشىلىق اياسىندا قۇقىق بۇزۋ دەرەكتەرى ءۇشىن سالىنعان اكىمشىلىك ايىپپۇل تۇرىندەگى اكىمشىلىك جازادان كەلەسى ادامداردى تولىق بوساتۋ ۇسىنىلدى:
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى سانالاتىن جەكە تۇلعالاردى؛
- جەكە كاسىپكەرلەر قاتارىنداعى كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىن؛
- جەكە نوتاريۋستاردى، جەكە سوت ورىنداۋشىلارىن، ادۆوكاتتار مەن زاڭ كونسۋلتانتتارىن.
اكىمشىلىك راقىمشىلىق جاساۋ سوتتار سالعان ايىپپۇلدارعا، سونداي-اق ازاماتتار مەن مەملەكەتتىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قاتەر توندىرەتىن قۇقىق بۇزۋ دەرەكتەرىنە سالىنعان ايىپپۇلدارعا قولدانىلمايدى.