كولىككە مەملەكەتتىك تۋدى ءىلۋ: 4 پوليتسەي قىزمەتتەن كەتتى
استانا. KAZINFORM – ءى ءى م مەملەكەتتىك تۋ مەن جول ءتارتىبى ماسەلەسىن ءتۇسىندىردى.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋىن كولىكتەرگە ءىلۋ ماسەلەسىنە قاتىستى تاقىرىپ كەڭىنەن تالقىلانىپ جاتىر.
ەلىمىز بويىنشا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ورەسكەل بۇزۋدىڭ 82 دەرەگىن انىقتاپ، جولىن كەستى. اتالعان تۇلعالار مەملەكەتتىك تۋدى پايدالانا وتىرىپ، جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن قاساقانا بۇزعان، اۆتوكولىكتەردىڭ قوزعالىسىنا كەدەرگى كەلتىرىپ، وزدەرىنىڭ جانە وزگە دە جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قاتەر توندىرگەن.
مۇنداي جاعدايلاردا پوليتسيا بەيجاي قاراي المايدى جانە زاڭعا سايكەس ءتيىستى شارالار قابىلداۋعا مىندەتتى.
سونىمەن قاتار جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بۇزعان جەكەلەگەن ازاماتتار وزدەرىن مەملەكەتتىك تۋدى پايدالانعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتتى دەپ مالىمدەپ وتىر.
- بۇل شىندىققا سايكەس كەلمەيدى. اتالعان تۇلعالار مەملەكەتتىك تۋدى پايدالانعانى ءۇشىن ەمەس، ناقتى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بۇزعانى ءۇشىن زاڭ اياسىندا جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. وسىعان بايلانىستى، جالعان اقپارات تاراتقانى ءۇشىن دە جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەنىن ەسكەرتەمىز، - دەلىنگەن ءى ءى م حابارلاماسىندا.
سونىمەن بىرگە، جۇرگىزىلگەن تەكسەرۋ ناتيجەسىندە الماتى جانە شىمكەنت قالالارىندا جەكەلەگەن جاعدايلاردا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى زاڭسىز، قۇقىققا قايشى ارەكەتتەرگە بارعانى انىقتالدى. مۇنداي ارەكەتتەر مۇلدە جول بەرىلمەيدى.
اتالعان فاكتىلەر بويىنشا ناقتى شارالار قابىلداندى.
- 8 پوليتسيا قىزمەتكەرى، ونىڭ ىشىندە باسشىلىق قۇرام وكىلدەرى تارتىپتىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى (سوگىس، قاتاڭ سوگىس)، تاعى 4 قىزمەتكەر اتقارىپ وتىرعان لاۋازىمدارىنان بوساتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى زاڭدىلىق پەن زاڭ الدىندا بارشاعا تەڭدىك قاعيداتتارىن دايەكتى تۇردە ۇستانادى. قۇقىق بۇزۋشىلىقتار - ازاماتتار تاراپىنان بولسىن، پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى تاراپىنان بولسىن - ءارقايسىسى زاڭعا سايكەس ءتيىستى قۇقىقتىق باعا الادى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋى - تاۋەلسىزدىك پەن ەگەمەندىكتىڭ قاسيەتتى نىشانى، ەرەكشە ءمانى بار مەملەكەتتىك ءرامىز. ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ازاماتتاردى مەملەكەتتىك رامىزدەرگە قۇرمەتپەن قاراپ، جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرادى، - دەلىنگەن ءى ءى م حابارلاماسىندا.
ايتا كەتەلىك اۆتوكولىكتەرگە مەملەكەتتىك تۋدى ءىلۋ بويىنشا مادەنيەت مينيسترلىگى مالىمدەمە جاساعان ەدى. ەسكە سالساق تاۋەلسىزدىك كۇنى كولىكتەردى زاڭسىز توقتاتقان پوليتسەيلەر جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.