كولىك مينيسترلىگى جۇرگىزۋشىلەرگە ۇندەۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - جازعى ماۋسىمدا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوموبيل جولدارىندا كولىك قوزعالىسى كۇشەيگەنىنە بايلانىستى كولىك مينيسترلىگى جۇرگىزۋشىلەردى جول قوزعالىسى قاعيدالارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىردى.
ۆەدومستۆو جۇرگىزۋشىلەرگە بەلگىلەنگەن جىلدامدىق رەجيمىن ساقتاۋ، باسىپ وزۋ قاعيدالارىن بۇزباۋ، شارشاعان كۇيدە كولىك باسقارماۋ، سونداي-اق قوزعالىس قارقىنى جوعارى ۋچاسكەلەردە جانە تۇنگى ۋاقىتتا ەرەكشە ساق بولۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتتى. سونىمەن قاتار بالالاردى تاسىمالداۋ كەزىندە قاۋىپسىزدىك بەلدىكتەرى مەن ارنايى بالالارعا ارنالعان قۇرىلعىلاردى مىندەتتى تۇردە پايدالانۋ كەرەكتىگى اتاپ ءوتىلدى.
تالداۋعا سايكەس، جول- كولىك وقيعالارىنىڭ نەگىزگى سەبەبى - جۇرگىزۋشىلەردىڭ جول قوزعالىسى قاعيدالارىن ساقتاماۋى. بارلىق جول اپاتىنىڭ %91 ى ورەسكەل قۇقىق بۇزۋشىلىقتارمەن بايلانىستى. ونىڭ ىشىندە جىلدامدىقتى ارتتىرۋ -%33، كولىك قۇرالىن باسقارۋدى جوعالتۋ -%14، اراقاشىقتىقتى ساقتاماۋ - %13، جول بەلگىلەرىنىڭ تالاپتارىن ەلەمەۋ - %10.
«جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشى ءاربىر ادامنىڭ ءتارتىبى مەن جاۋاپكەرشىلىگى جول قاۋىپسىزدىگىنىڭ باستى كەپىلى بولىپ قالا بەرەدى، ويتكەنى جول-كولىك وقيعالارىنىڭ باسىم بولىگى ادام فاكتورىنان تۋىنداپ وتىر»، - دەپ اتاپ ءوتتى كولىك مينيسترلىگى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوموبيل جولدارىندا جول- كولىك وقيعالارىنىڭ سانى %9 عا ازايىپ، 1507دەن 1371 جاعدايعا دەيىن تومەندەگەن. بۇل رەتتە كولىك قوزعالىسىنىڭ قارقىندىلىعى %37 عا ارتىپ، التى ايدا 22,3 ميلليون كولىك قۇرالىن قۇرادى.
جول-كولىك وقيعالارىنىڭ ازايۋىنا جالپى ۇزىندىعى 2,3 مىڭ شاقىرىم اقىلى جول ۋچاسكەلەرىندە ەنگىزىلگەن ورتاشا جىلدامدىقتى باقىلاۋ جۇيەسى دە ىقپال ەتكەن. سونىڭ ناتيجەسىندە اتالعان جولدارداعى جول اپاتىنىڭ سانى %17 عا قىسقارعان.
سوڭعى بەس جىلدا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار 11 مىڭ شاقىرىم اۆتوموبيل جولىنىڭ %45 ى I جانە II تەحنيكالىق ساناتتارعا اۋىستىرىلدى. ناتيجەسىندە قارسى باعىتتاعى كولىك اعىندارى ءبولىنىپ، جولدىڭ ءجۇرۋ بولىگى كەڭەيتىلدى. سونىمەن قاتار ترانزيتتىك كولىكتى ەلدى مەكەندەردەن شىعارۋ ءۇشىن 65 اينالما جول مەن 38 جەرۇستى جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلى سالىندى.
«جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋ باعدارلاماسى اياسىندا جولداعى جاعداي مەن جىلدامدىق رەجيمى تۋرالى اقپارات بەرەتىن جول بەلگىلەرى مەن اۋىسپالى اقپاراتتىق تابلولار ورناتىلدى. سونداي-اق 22 اقىلى جول ۋچاسكەسىندە جىلدامدىقتى باقىلاۋعا ارنالعان 56 لازەرلىك قۇرىلعى ىسكە قوسىلدى. بۇدان بولەك، جىل سايىن 8 مىڭنان استام جول بەلگىسى اۋىستىرىلىپ، جول تاڭبالارى جاڭارتىلىپ، باعدارشامدار مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلدەرى ورناتىلادى»، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
ايتا كەتەيىك، قىزىلوردادا رەسپۋبليكالىق ماڭىزداعى جول بويىنا اۆتوماتتاندىرىلعان ولشەۋ ستانساسى ورناتىلدى.