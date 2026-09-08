كولىك سالاسىنا 57 مىڭ مامان قاجەت - مينيستر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ كولىك سالاسىنا الداعى جىلدارى شامامەن 57 مىڭ مامان قاجەت بولادى. بۇل تۋرالى كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا ايتتى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، كولىك سالاسىندا 870 مىڭ ادام جۇمىس ىستەيدى. ياعني، ءاربىر ونىنشى ادام كولىك سالاسىندا ەڭبەك ەتەدى.
ولاردىڭ باسىم بولىگى - اۆتوموبيل جانە تەمىرجول كولىگى، جول قۇرىلىسى مەن لوگيستيكا سالا ماماندارى.
- سوڭعى جىلدارى كولىك سالاسىنىڭ دامۋىنا بايلانىستى سالاعا 57 مىڭعا جۋىق مامان قاجەت. ولاردىڭ ىشىندە ماشينيستەر، جۇرگىزۋشىلەر، تەحنيكتەر مەن ينجەنەرلەر، لوگيستيكا ماماندارى، ۇشقىشتار مەن اۆياديسپەتچەرلەر، كەمە كاپيتاندارى جانە مەحانيكتەرگە سۇرانىس جوعارى، - دەدى نۇرلان ساۋرانبايەۆ.
كولىك سالاسىنا جاستاردى تارتۋ ءۇشىن بوس جۇمىس ورىندارىنا جارمەڭكە وتكىزۋ، ماماندىق تاڭداۋعا كومەكتەسۋ، وندىرىستىك تاجىريبە وتكىزۋ جۇمىستارى قولعا الىنعان.
ايتا كەتەيىك، كوللەدج-تەحنيكۋمداردىڭ 90 مىڭنان استام تۇلەگى ءوز ماماندىعى بويىنشا جۇمىسقا ورنالاسقان.
2035-جىلى ەلىمىزدە 1,8 ميلليون جۇمىسشى مامانعا سۇرانىس بولادى.