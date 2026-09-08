KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    كولىك سالاسىنا 57 مىڭ مامان قاجەت - مينيستر

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ كولىك سالاسىنا الداعى جىلدارى شامامەن 57 مىڭ مامان قاجەت بولادى. بۇل تۋرالى كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا ايتتى.

    ا
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، كولىك سالاسىندا 870 مىڭ ادام جۇمىس ىستەيدى. ياعني، ءاربىر ونىنشى ادام كولىك سالاسىندا ەڭبەك ەتەدى.

    ولاردىڭ باسىم بولىگى - اۆتوموبيل جانە تەمىرجول كولىگى، جول قۇرىلىسى مەن لوگيستيكا سالا ماماندارى.

    - سوڭعى جىلدارى كولىك سالاسىنىڭ دامۋىنا بايلانىستى سالاعا 57 مىڭعا جۋىق مامان قاجەت. ولاردىڭ ىشىندە ماشينيستەر، جۇرگىزۋشىلەر، تەحنيكتەر مەن ينجەنەرلەر، لوگيستيكا ماماندارى، ۇشقىشتار مەن اۆياديسپەتچەرلەر، كەمە كاپيتاندارى جانە مەحانيكتەرگە سۇرانىس جوعارى، - دەدى نۇرلان ساۋرانبايەۆ.

    كولىك سالاسىنا جاستاردى تارتۋ ءۇشىن بوس جۇمىس ورىندارىنا جارمەڭكە وتكىزۋ، ماماندىق تاڭداۋعا كومەكتەسۋ، وندىرىستىك تاجىريبە وتكىزۋ جۇمىستارى قولعا الىنعان.

    ايتا كەتەيىك، كوللەدج-تەحنيكۋمداردىڭ 90 مىڭنان استام تۇلەگى ءوز ماماندىعى بويىنشا جۇمىسقا ورنالاسقان.

    2035-جىلى ەلىمىزدە 1,8 ميلليون جۇمىسشى مامانعا سۇرانىس بولادى.

    بيلىك جانە ساياسات
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور