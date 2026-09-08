كولىك قانداي جاعدايدا ايىپ تۇراعىنا جەتكىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - جول قوزعالىسى ەرەجەسىن بۇزعان كەز كەلگەن جاعدايدا كولىك اۆتوماتتى تۇردە ايىپ تۇراعىنا اكەتىلمەيدى. اۆتوموبيلدى ماجبۇرلەپ ەۆاكۋاتسيالاۋ زاڭنامادا كوزدەلگەن ناقتى جاعدايلاردا عانا قولدانىلادى.
قوستاناي قالاسى پوليتسيا باسقارماسىنىڭ مەملەكەتتىك اۆتوينسپەكتورى التاي جۇمابايەۆتىڭ ايتۋىنشا، كولىكتى ارنايى الاڭعا نەمەسە تۇراققا جەتكىزۋگە ونى ۇستاۋعا زاڭدى نەگىز بولعان كەزدە عانا جول بەرىلەدى.
كولىكتى قانداي جاعدايدا ەۆاكۋاتسيالايدى
تاجىريبەدە ەڭ ءجيى كەزدەسەتىن سەبەپتەردىڭ ءبىرى - توقتاۋ جانە تۇراققا قويۋ ەرەجەلەرىن بۇزۋ.
اۆتوموبيل جول قوزعالىسىنا كەدەرگى كەلتىرسە، جولدىڭ جۇرەتىن بولىگىن نەمەسە كولىك كىرىپ-شىعاتىن جەردى جاۋىپ قالسا، باسقا جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلارعا بوگەت جاساسا نەمەسە قاۋىپ توندىرسە، ونى ەۆاكۋاتسيالاۋى مۇمكىن.
- كولىك قۇرالىن ەۆاكۋاتسيالاۋ جول قوزعالىسى ەرەجەسىن بۇزعان ءاربىر جاعدايدا اۆتوماتتى تۇردە قولدانىلمايدى. اۆتوموبيلدى ۇستاپ، ارنايى الاڭعا نەمەسە تۇراققا جەتكىزۋگە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىندا كوزدەلگەن جاعدايلاردا عانا جول بەرىلەدى. بۇل شارا كولىك قۇرالىن ۇستاۋعا نەگىز بولعان قۇقىق بۇزۋشىلىق انىقتالىپ، ونىڭ سەبەبىن جويۋ قاجەت بولعان جاعدايدا قولدانىلادى، - دەدى التاي جۇمابايەۆ.
سونىمەن قاتار ەرەجە بۇزىلعانىنىڭ ءوزى كولىكتىڭ مىندەتتى تۇردە ايىپ تۇراعىنا جەتكىزىلەتىنىن بىلدىرمەيدى. ءار جاعداي جەكە قارالادى.
ەۆاكۋاتسيانى توقتاتۋعا بولا ما
ەگەر جۇرگىزۋشى نەمەسە كولىك يەسى اۆتوموبيل ارنايى تۇراققا جەتكىزىلگەنگە دەيىن كەلسە، كەيبىر جاعدايدا ەۆاكۋاتسيانى توقتاتۋعا بولادى. ول ءۇشىن كولىكتى ۇستاۋعا سەبەپ بولعان قۇقىق بۇزۋشىلىقتى جويۋ قاجەت.
ماسەلەن، اۆتوموبيل دۇرىس قويىلماي، قوزعالىسقا كەدەرگى كەلتىرىپ تۇرسا، جۇرگىزۋشى ونى رۇقسات ەتىلگەن جەرگە اۋىستىرا الادى.
- پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ مىندەتى - كولىكتى قالاي دا ەۆاكۋاتسيالاۋ ەمەس، جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە قۇقىق بۇزۋشىلىقتى جويۋ، - دەدى مەملەكەتتىك اۆتوينسپەكتور.
ەۆاكۋاتسيا تۋرالى شەشىمدى كىم قابىلدايدى
كولىكتى ۇستاۋ جانە ارنايى تۇراققا جەتكىزۋ تۋرالى شەشىمدى ۋاكىلەتتى قىزمەتكەر قابىلدايدى.
اۆتوموبيلدى الىپ كەتپەس بۇرىن ونىڭ جاعدايى تەكسەرىلىپ، قابىلداۋ-تاپسىرۋ اكتىسىندە تىركەلۋى ءتيىس.
- بۇل كولىكتىڭ ەۆاكۋاتسياعا دەيىن قانداي جاعدايدا بولعانىن ناقتىلاۋ جانە كەيىن ىقتيمال زاقىمدارعا بايلانىستى داۋ تۋىنداماۋى ءۇشىن قاجەت، - دەپ ءتۇسىندىردى پوليتسيا قىزمەتكەرى.
ەۆاكۋاتسيا جەكە جازا نەمەسە ايىپپۇل بولىپ سانالمايدى. بۇل - زاڭدا كوزدەلگەن جاعدايلاردا قولدانىلاتىن شارا.
كولىك زاڭسىز ەۆاكۋاتسيالانسا نە ىستەۋ كەرەك
ەگەر كولىك يەسى اۆتوموبيل زاڭسىز ۇستالدى نەمەسە ەۆاكۋاتسيالاندى دەپ ەسەپتەسە، لاۋازىمدى تۇلعالاردىڭ ارەكەتىنە شاعىمدانۋعا قۇقىلى. ول ءۇشىن جوعارى تۇرعان ورگانعا نەمەسە سوتقا جۇگىنۋگە بولادى.
جۇرگىزۋشى ءوز ۇستانىمىن دالەلدەيتىن ماتەريالداردى ساقتاپ قويعانى ءجون. ولاردىڭ قاتارىنا وقيعا ورنىنداعى فوتو جانە ۆيدەو، كولىك قۇجاتتارى، حاتتامالاردىڭ، اكتىلەردىڭ جانە ەۆاكۋاتسيا كەزىندە راسىمدەلگەن باسقا دا قۇجاتتاردىڭ كوشىرمەلەرى كىرەدى.
شاعىم تۇسكەننەن كەيىن كولىكتى ۇستاۋعا زاڭدى نەگىزدىڭ بولعان-بولماعانى جانە ەۆاكۋاتسيا ءراسىمىنىڭ تالاپقا ساي جۇرگىزىلگەنى تەكسەرىلەدى.
ەۆاكۋاتورعا قاشان اقشا تولەنەدى
بۇل جەردە كولىكتىڭ ەۆاكۋاتسياسى قاي كەزەڭگە جەتكەنى ماڭىزدى.
ەگەر اۆتوموبيل ەۆاكۋاتورعا ءالى تيەلمەسە، ەۆاكۋاتسيا ءۇشىن اقى تولەۋدىڭ قاجەتى جوق. كولىك ەۆاكۋاتورعا تيەلىپ قويعان جاعدايدا قىزمەت قۇنىنىڭ ءبىر بولىگى الىنۋى مۇمكىن. ال ەۆاكۋاتور اۆتوموبيلدى ارنايى تۇراققا قاراي الىپ جۇرە باستاسا، جەتكىزۋ قىزمەتىنىڭ تولىق قۇنى تولەنەدى.
دەمەك، ەۆاكۋاتوردىڭ وقيعا ورنىنا كەلۋى كولىك مىندەتتى تۇردە ايىپ تۇراعىنا اكەتىلەدى دەگەن ءسوز ەمەس. جۇرگىزۋشى دەر كەزىندە كەلىپ، قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ سەبەبىن جويسا، اۆتوموبيلدى ورنىندا قالدىرۋعا مۇمكىندىك بار.
ايتا كەتەيىك، الماتىدا ءبىر كۇندە 30 كولىك ايىپتۇراققا جەتكىزىلدى.