كولىك مينيسترلىگى تاياۋ شىعىس ەلدەرىنەن ازاماتتاردى الىپ كەلۋ شارالارىن تالقىلادى
استانا. KAZINFORM - كولىك مينيسترلىگى تاياۋ شىعىس ەلدەرىنەن ازاماتتاردى الىپ كەلۋ شارالارىن تالقىلادى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى كولىك مينيسترلىگىندە تاياۋ شىعىستاعى قالىپتاسقان جاعدايعا بايلانىستى جەدەل شتاب وتىرىسى ءوتتى.
شتاب قۇرامىنا ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنىڭ، «قازاقستاننىڭ اۆياتسيالىق اكىمشىلىگى» ا ق، «قازاەروناۆيگاتسيا» ر م ك، ەير استانا، Fly Arystan ،SCAT جانە Vietjet قازاقستان اۆياكومپانيالارىنىڭ وكىلدەرى كىرەدى.
وتىرىس بارىسىندا كەلەسى ماسەلەلەر تالقىلاندى:
1) تاياۋ شىعىس ەلدەرىندەگى اعىمداعى جاعداي؛
2) توقتاتىلعان رەيستەردىڭ جولاۋشىلارىن قولداۋ شارالارى؛
3) اۆياكومپانيالاردىڭ بالامالى جانە قاۋىپسىز اۆيامارشرۋتتاردى پايدالانا وتىرىپ، جولاۋشىلاردى قازاقستانعا قايتارۋ جونىندەگى جوسپارلارى.
قازىرگى ۋاقىتتا كەلەسى مەملەكەتتەردە: يران، يزرايل، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى، باحرەين، كۋۆەيت، يوردانيا، ساۋد ارابياسى، كاتار، ومان، يراك جانە ليۆان اۋە كەڭىستىگى جابىق نەمەسە تۇراقسىز جاعداي ساقتالىپ وتىر. وسىعان بايلانىستى، وسى ەلدەردەن قازاقستانعا 28-اقپاندا 14 رەيس جانە 1-ناۋرىزعا 12 رەيس توقتاتىلدى.
سونداي-اق، ۇشۋ كەستەسى بويىنشا تاياۋ شىعىس ەلدەرىنەن 2-ناۋرىزعا 13 رەيس جوسپارلانعان.
- سونىمەن قاتار ۇشۋلار شەكتەۋمەن ورىندالىپ جاتقان ەلدەر بويىنشا مونيتورينگ ناتيجەلەرى، اتالعان مەملەكەتتەردەگى جولاۋشىلار سانى، ونىڭ ىشىندە ق ر ازاماتتارىنىڭ جاعدايى قارالدى. وتاندىق اۋە كومپانيالارىمەن بىرلەسىپ تاياۋ شىعىس ەلدەرىنەن ازاماتتاردى الىپ كەلۋ ءۇشىن بالامالى ءارى ءقاۋىپسىز اۋە باعىتتارى قارالدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
اۋە كەڭىستىگى اشىلعان جاعدايدا اۋە كومپانيالار اۋە كەمەلەرىن ۇسىنۋعا جانە كەرى رەيستەردى ورىنداۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
جەدەل شتاب تۇراقتى نەگىزدە مونيتورينگ جۇرگىزىپ، مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن ءوزارا ءىس-قيمىلدى قامتاماسىز ەتۋدە.
ايتا كەتەلىك س ءى م قازاقستاندىقتاردى ەسكالاتسيا ايماقتارىنان شىعارۋ باعىتتارىن پىسىقتاپ جاتقانى تۋرالى جازعان ەدىك.