ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:30, 01 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    كولىك مينيسترلىگى تاياۋ شىعىس ەلدەرىنەن ازاماتتاردى الىپ كەلۋ شارالارىن تالقىلادى

    استانا. KAZINFORM - كولىك مينيسترلىگى تاياۋ شىعىس ەلدەرىنەن ازاماتتاردى الىپ كەلۋ شارالارىن تالقىلادى.

    ا
    Фото: Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық әуежайы

    قازاقستان رەسپۋبليكاسى كولىك مينيسترلىگىندە تاياۋ شىعىستاعى قالىپتاسقان جاعدايعا بايلانىستى جەدەل شتاب وتىرىسى ءوتتى.

    شتاب قۇرامىنا ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنىڭ، «قازاقستاننىڭ اۆياتسيالىق اكىمشىلىگى» ا ق، «قازاەروناۆيگاتسيا» ر م ك، ەير استانا، Fly Arystan ،SCAT جانە Vietjet قازاقستان اۆياكومپانيالارىنىڭ وكىلدەرى كىرەدى.

    وتىرىس بارىسىندا كەلەسى ماسەلەلەر تالقىلاندى:

    1) تاياۋ شىعىس ەلدەرىندەگى اعىمداعى جاعداي؛

    2) توقتاتىلعان رەيستەردىڭ جولاۋشىلارىن قولداۋ شارالارى؛

    3) اۆياكومپانيالاردىڭ بالامالى جانە قاۋىپسىز اۆيامارشرۋتتاردى پايدالانا وتىرىپ، جولاۋشىلاردى قازاقستانعا قايتارۋ جونىندەگى جوسپارلارى.

    قازىرگى ۋاقىتتا كەلەسى مەملەكەتتەردە: يران، يزرايل، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى، باحرەين، كۋۆەيت، يوردانيا، ساۋد ارابياسى، كاتار، ومان، يراك جانە ليۆان اۋە كەڭىستىگى جابىق نەمەسە تۇراقسىز جاعداي ساقتالىپ وتىر. وسىعان بايلانىستى، وسى ەلدەردەن قازاقستانعا 28-اقپاندا 14 رەيس جانە 1-ناۋرىزعا 12 رەيس توقتاتىلدى.

    سونداي-اق، ۇشۋ كەستەسى بويىنشا تاياۋ شىعىس ەلدەرىنەن 2-ناۋرىزعا 13 رەيس جوسپارلانعان.

    - سونىمەن قاتار ۇشۋلار شەكتەۋمەن ورىندالىپ جاتقان ەلدەر بويىنشا مونيتورينگ ناتيجەلەرى، اتالعان مەملەكەتتەردەگى جولاۋشىلار سانى، ونىڭ ىشىندە ق ر ازاماتتارىنىڭ جاعدايى قارالدى. وتاندىق اۋە كومپانيالارىمەن بىرلەسىپ تاياۋ شىعىس ەلدەرىنەن ازاماتتاردى الىپ كەلۋ ءۇشىن بالامالى ءارى ءقاۋىپسىز اۋە باعىتتارى قارالدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.

    اۋە كەڭىستىگى اشىلعان جاعدايدا اۋە كومپانيالار اۋە كەمەلەرىن ۇسىنۋعا جانە كەرى رەيستەردى ورىنداۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.

    جەدەل شتاب تۇراقتى نەگىزدە مونيتورينگ جۇرگىزىپ، مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن ءوزارا ءىس-قيمىلدى قامتاماسىز ەتۋدە.

    ايتا كەتەلىك س ءى م قازاقستاندىقتاردى ەسكالاتسيا ايماقتارىنان شىعارۋ باعىتتارىن پىسىقتاپ جاتقانى تۋرالى جازعان ەدىك.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار