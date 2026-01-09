كولىك جۇرگىزۋشىلەرى قاي اقىلى جولمەن كوپ ساپار شەگەتىنى بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلى قازاقستاننىڭ اقىلى اۆتوجولدارىندا 74 ميلليونعا جۋىق ساپار تىركەلدى. ونىڭ ىشىندە الماتى-قونايەۆ جانە وزبەكستان شەكاراسىنا شىعاتىن وڭتۇستىك ءدالىز كوش باستاپ تۇر.
قازاۆتوجول مالىمەتىنشە، قازىر ەل اۋماعىندا جالپى ۇزىندىعى 4883 شاقىرىم 26 اقىلى ۋچاسكە جۇمىس ىستەيدى. اتالعان جەلىنىڭ قۇرامىندا I تەحنيكالىق ساناتتاعى 12 ۋچاسكە (2231 شاقىرىم) جانە II- III تەحنيكالىق ساناتتارداعى 14 ۋچاسكە (2652 شاقىرىم) بار.
جول قوزعالىسىنىڭ قۇرىلىمى كولىك اعىنىنىڭ ءىرى اگلومەراتسيالار ماڭىنا جانە نەگىزگى ترانزيتتىك باعىتتارعا شوعىرلانعانىن كورسەتەدى. ەڭ جوعارى جۇكتەمەسى بار العاشقى بەس ۋچاسكە بارلىق ساپاردىڭ 51 پايىزىن، ال العاشقى ون ۋچاسكە شامامەن 73 پايىزىن قامتاماسىز ەتكەن.
ساپارلار سانى بويىنشا ەڭ جوعارى كورسەتكىش الماتى-قونايەۆ باعىتىنا (11,8 ميلليون) جانە شىمكەنت تورابىنىڭ وڭتۇستىك باعىتتارىنا، سونىڭ ىشىندە وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك شەكاراسىنا شىعاتىن ۋچاسكەگە (9,3 ميلليون) تيەسىلى.
تومەندە 2025 -جىلعى ساپار سانى بويىنشا كەمۋ رەتىمەن بەرىلگەن اقىلى ۋچاسكەلەر ءتىزىمى ۇسىنىلادى.
اقىلى ۋچاسكەلەردىڭ رەيتىنگى (2025)
1. الماتى- قونايەۆ - 11,8 ميلليون
2. شىمكەنت- وزبەكستان شەكاراسى - 9,3 ميلليون
3. شىمكەنت- تاراز - 6,5 ميلليون
4. تاراز- قاينار - 5,4 ميلليون
5. شىمكەنت- قىزىلوردا - 4,8 ميلليون
6. استانا- تەمىرتاۋ - 4,4 ميلليون
7. قونايەۆ- تالدىقورعان - 3,9 ميلليون
8. استانا- Щۋچينسك - 3,7 ميلليون
9. Щۋچينسك- كوكشەتاۋ - 3,2 ميلليون
10. استانا- پاۆلودار - 2,5 ميلليون
11. الماتى- قورعاس - 2,5 ميلليون
12. قوستاناي- دەنيسوۆكا - 1,9 ميلليون
13. تاراز قالاسىنىڭ اينالما جولى (قاينار- شىمكەنت) - 1,9 ميلليون
14. قىزىلوردا- ارال - 1,8 ميلليون
15. كوكشەتاۋ- پەتروپاۆل - 1,7 ميلليون
16. بالقاش- بۋرىلبايتال - 1,4 ميلليون
17. پاۆلودار- سەمەي- قالباتاۋ - 1,3 ميلليون
18. اقتوبە- رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ شەكاراسى (ورىنبورعا) - 1,3 ميلليون
19. پاۆلودار- رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ شەكاراسى (ومبىعا) - 856 ميلليون
20. قوستاناي- رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ شەكاراسى (ترويتسككە) - 831 مىڭ
21. ورال- رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ شەكاراسى (ساماراعا) - 774 مىڭ
22. شۋ- بۇرىلبايتال - 707 مىڭ
23. قاندىاعاش- ماقات - 583 مىڭ
24. ورال- رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ شەكاراسى (ساراتوۆقا) - 570 مىڭ
25. بەينەۋ- اقجىگىت (وزبەكستان شەكاراسى) - 163 مىڭ 26. ءۇشارال- دوستىق - 101 مىڭ
ايتا كەتەيىك، اقىلى جولدارداعى تولەم جاساۋ ەرەجەلەرى جەڭىلدەيدى.
جىل باسىنان بەرى اقىلى جولداردان 79 ميلليارد تەڭگە ءتۇستى.