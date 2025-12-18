ق ز
    كولىك اپاتىنان قازا بولعانداردىڭ وتباسىنا تولەنەتىن وتەماقى ەكى ەسە وسەدى - زاڭ جوباسى

    استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس كولىك اپاتىنان زارداپ شەككەندەرگە ساقتاندىرۋ كومپانيالارى تولەيتىن وتەماقىنىڭ مولشەرىن كوتەرۋگە ارنالعان زاڭ جوباسىن ازىرلەپ، ۇكىمەت وعان وڭ قورىتىندى بەرىپ وتىر. بۇل تۋرالى دەپۋتات نارتاي سارسەنعاليەۆ ب ا ق وكىلدەرىنە بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.

    Фото: Canva

    - بۇگىنگە دەيىن جول اپاتىنان قازا تاپقان ازاماتتىڭ جاقىندارىنا ساقتاندىرۋ كومپانيالارىنىڭ تولەيتىن وتەماقىسى 2000 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش بولسا، ءبىز سونى 4000 ا ە ك- كە جەتكىزىپ وتىرمىز. اقشاعا شاقساق، 7 ميلليون تەڭگەدەن 15 ميلليون تەڭگەگە كوتەرىلەدى، - دەيدى ول.

    ايتۋىنشا، ءماجىلىستىڭ 10 دەپۋتاتىنىڭ باستاماسىمەن ازىرلەنگەن قۇجاتقا ۇكىمەت وڭ قورىتىندى بەرگەن.

    - جول اپاتىنىڭ سالدارىنان مۇگەدەكتىككە دۋشار بولعان ازاماتتارعا تولەنەتىن وتەماقىنى دا ەكى ەسە وسىرگەلى وتىرمىز. مىسالى، 1-توپ مۇگەدەگى بولىپ قالعان ازاماتقا بۇعان دەيىن 1600 ا ە ك كولەمىندە وتەماقى تولەنسە، زاڭ جوباسى ونى 3200 ا ە ك- كە جەتكىزۋدى كوزدەيدى. Ⅱ توپ مۇگەدەگى بولعان ادامعا ساقتاندىرۋ كومپانيالارى تولەيتىن وتەماقىنى 2400 ا ە ك- تەن 3400 ا ە ك- كە، Ⅲ توپ مۇگەدەگى بولعان ازاماتتىڭ وتەماقىسىن 500 ا ە ك- تەن 1000 ا ە ك- كە جەتكىزدىك. جول اپاتىنان بالا قازا تاپسا، اتا-اناسىنا تولەنەتىن وتەماقىنى 2000 ا ە ك دەپ قوستىق، - دەيدى نارتاي سارسەنعاليەۆ.

    زاڭ جوباسىندا كولىك اپاتىنان زاقىم كەلگەن كولىكتى جوندەۋ شىعىندارىنا تولەنەتىن وتەماقى مولشەرىن كوتەرۋگە ارنالعان نورما بار.

    - تاعى ءبىر ماڭىزدى دۇنيە بار كولىگىڭىزبەن باسقا بىرەۋدىڭ كولىگىن سوقساڭىز، ءوزىڭىز كەلىسىمشارت جاساسقان ساقتاندىرۋ كومپانياسى زارداپ شەككەن كولىك يەسىنە تولەيتىن وتەماقىنىڭ ماكسيمالدى كولەمى 600 ا ە ك نەمەسە 2 ميلليون 400 مىڭ تەڭگەنىڭ كولەمىندە. ءبىز سونى 1200 ا ە ك- كە نەمەسە 4 ميلليون تەڭگەدەن استام قاراجاتقا كوتەرمەكشىمىز، - دەدى دەپۋتات.

    ايتا كەتەلىك ءى ءى م جول اپاتىنا جيى اكەلەتىن جايتتاردى اتاعان ەدى.

