ەكولوگيالىق قۇقىقتارىڭىزدى بىلەسىز بە
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ازاماتتارىنىڭ قورشاعان ورتاعا قاتىستى قانداي قۇقىقتارى بار جانە تابيعاتتى قورعاۋ باعىتىندا قانداي مىندەتتەر جۇكتەلەدى؟ تۇركىستان وبلىسى بويىنشا ەكولوگيا دەپارتامەنتى وسى ماسەلەگە قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەردى.
- قورشاعان ورتانى قورعاۋ - بارشامىزعا ورتاق مىندەت. ءار ازاماتتىڭ قولايلى قورشاعان ورتاعا قۇقىعى بار جانە تابيعاتتى قورعاۋعا جاۋاپكەرشىلىگى مول، - دەيدى دەپارتامەن ماماندارى.
ءسىزدىڭ قۇقىقتارىڭىز:
• قولايلى قورشاعان ورتادا ءومىر ءسۇرۋ؛
• ەكولوگيالىق اقپاراتتى الۋ؛
• ەكولوگيالىق شەشىمدەردى قابىلداۋ پروتسەسىنە قاتىسۋ؛
• قورشاعان ورتانىڭ جاعىمسىز اسەرىنەن قورعانۋ؛
• ەكولوگيالىق زاڭنامانى بۇزۋدان كەلتىرىلگەن زياندى وتەۋدى تالاپ ەتۋ.
ءسىزدىڭ مىندەتتەرىڭىز:
• قورشاعان ورتانى قورعاۋ؛
• تابيعي رەسۋرستاردى ۇتىمدى پايدالانۋ؛
• قالدىقتاردى بەلگىلەنگەن تارتىپپەن جيناۋ جانە كادەگە جاراتۋ؛
• ەكولوگيالىق تالاپتار مەن نورمالاردى ساقتاۋ؛
• تابيعاتتى كەلەشەك ۇرپاق ءۇشىن ساقتاۋ.
وسىعان دەيىن قازاقستان باستاماسىمەن ب ۇ ۇ جاڭا ەكولوگيالىق كۇندى بەكىتكەنىن جازعانبىز.