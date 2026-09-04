KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەكولوگيالىق قۇقىقتارىڭىزدى بىلەسىز بە

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان ازاماتتارىنىڭ قورشاعان ورتاعا قاتىستى قانداي قۇقىقتارى بار جانە تابيعاتتى قورعاۋ باعىتىندا قانداي مىندەتتەر جۇكتەلەدى؟ تۇركىستان وبلىسى بويىنشا ەكولوگيا دەپارتامەنتى وسى ماسەلەگە قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەردى.

    ا
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    - قورشاعان ورتانى قورعاۋ - بارشامىزعا ورتاق مىندەت. ءار ازاماتتىڭ قولايلى قورشاعان ورتاعا قۇقىعى بار جانە تابيعاتتى قورعاۋعا جاۋاپكەرشىلىگى مول، - دەيدى دەپارتامەن ماماندارى.

    ءسىزدىڭ قۇقىقتارىڭىز:

    • قولايلى قورشاعان ورتادا ءومىر ءسۇرۋ؛

    • ەكولوگيالىق اقپاراتتى الۋ؛

    • ەكولوگيالىق شەشىمدەردى قابىلداۋ پروتسەسىنە قاتىسۋ؛

    • قورشاعان ورتانىڭ جاعىمسىز اسەرىنەن قورعانۋ؛

    • ەكولوگيالىق زاڭنامانى بۇزۋدان كەلتىرىلگەن زياندى وتەۋدى تالاپ ەتۋ.

    ءسىزدىڭ مىندەتتەرىڭىز:

    • قورشاعان ورتانى قورعاۋ؛

    • تابيعي رەسۋرستاردى ۇتىمدى پايدالانۋ؛

    • قالدىقتاردى بەلگىلەنگەن تارتىپپەن جيناۋ جانە كادەگە جاراتۋ؛

    • ەكولوگيالىق تالاپتار مەن نورمالاردى ساقتاۋ؛

    • تابيعاتتى كەلەشەك ۇرپاق ءۇشىن ساقتاۋ.

    وسىعان دەيىن قازاقستان باستاماسىمەن ب ۇ ۇ جاڭا ەكولوگيالىق كۇندى بەكىتكەنىن جازعانبىز.

    بيلىك جانە ساياسات
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور