KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەكولوگيا مينيسترلىگى ىلە-بالقاشتاعى جولبارىسقا قاتىستى اقپاراتتى جوققا شىعاردى

    استانا. KAZINFORM - ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى جەلىدە تاراعان «جولبارىس» فوتوسى شىندىققا سايكەس كەلمەيتىنىن ەسكەرتتى.

    Жасанды интеллект жасаған болуы мүмкін: жолбарыс фотосы – фейк
    Фото: Экология және табиғи ресурстар министрлігі

    - الەۋمەتتىك جەلىلەردە «ىلە-بالقاش» مەملەكەتتىك تابيعي رەزەرۆاتىنىڭ اۋماعىندا تابيعاتقا جىبەرىلگەن جولبارىس ءتۇسىرىلدى دەگەن اقپاراتپەن فوتوسۋرەت تاراپ جاتىر. بۇل اقپارات شىندىققا سايكەس كەلمەيدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.

    جاريالانعان سۋرەتتە جاساندى ينتەللەكت (AI) ارقىلى جاسالعان بولۋى مۇمكىن بەلگىلەر بايقالادى.

    - تابيعاتقا جىبەرىلگەن جولبارىس انالىعى سپۋتنيكتىك GPS- وشاقپەن جابدىقتالعان. «ىلە-بالقاش» مەملەكەتتىك تابيعي رەزەرۆاتىنىڭ ماماندارى ونىڭ ورنالاسقان جەرى مەن جاعدايىن تاۋلىك بويى ۇزدىكسىز باقىلاۋدا ۇستايدى. سوندىقتان جانۋاردىڭ «كەزدەيسوق تۇسىرىلگەنى» تۋرالى اقپارات شىندىققا جاناسپايدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    Экология министрлігі Іле-Балқаштағы жолбарысқа қатысты ақпаратты жоққа шығарды
    Фото: Экология және табиғи ресурстар министрлігі

    مينيسترلىك ازاماتتار مەن ب ا ق وكىلدەرىن تەكسەرىلمەگەن اقپاراتتى تاراتپاۋعا جانە تەك رەسمي اقپارات كوزدەرىنە عانا سەنۋگە شاقىردى.

    ايتا كەتەلىك ەلىمىزدە 70 جىلدان كەيىن العاش رەت جولبارىس تاريحي مەكەندەۋ ارەالىنا جىبەرىلگەن ەدى.

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور