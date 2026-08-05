ەكولوگيا مينيسترلىگى ىلە-بالقاشتاعى جولبارىسقا قاتىستى اقپاراتتى جوققا شىعاردى
استانا. KAZINFORM - ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى جەلىدە تاراعان «جولبارىس» فوتوسى شىندىققا سايكەس كەلمەيتىنىن ەسكەرتتى.
- الەۋمەتتىك جەلىلەردە «ىلە-بالقاش» مەملەكەتتىك تابيعي رەزەرۆاتىنىڭ اۋماعىندا تابيعاتقا جىبەرىلگەن جولبارىس ءتۇسىرىلدى دەگەن اقپاراتپەن فوتوسۋرەت تاراپ جاتىر. بۇل اقپارات شىندىققا سايكەس كەلمەيدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
جاريالانعان سۋرەتتە جاساندى ينتەللەكت (AI) ارقىلى جاسالعان بولۋى مۇمكىن بەلگىلەر بايقالادى.
- تابيعاتقا جىبەرىلگەن جولبارىس انالىعى سپۋتنيكتىك GPS- وشاقپەن جابدىقتالعان. «ىلە-بالقاش» مەملەكەتتىك تابيعي رەزەرۆاتىنىڭ ماماندارى ونىڭ ورنالاسقان جەرى مەن جاعدايىن تاۋلىك بويى ۇزدىكسىز باقىلاۋدا ۇستايدى. سوندىقتان جانۋاردىڭ «كەزدەيسوق تۇسىرىلگەنى» تۋرالى اقپارات شىندىققا جاناسپايدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مينيسترلىك ازاماتتار مەن ب ا ق وكىلدەرىن تەكسەرىلمەگەن اقپاراتتى تاراتپاۋعا جانە تەك رەسمي اقپارات كوزدەرىنە عانا سەنۋگە شاقىردى.
ايتا كەتەلىك ەلىمىزدە 70 جىلدان كەيىن العاش رەت جولبارىس تاريحي مەكەندەۋ ارەالىنا جىبەرىلگەن ەدى.