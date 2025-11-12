كولۋمبيا ا ق ش-پەن ىنتىماقتاستىعىن توقتاتتى
استانا. KAZINFORM - كولۋمبيا پرەزيدەنتى گۋستاۆو پەترو ءوز ەلىنىڭ قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىنە ا ق ش-پەن بارلاۋ دەرەكتەرىمەن الماسۋدى توقتاتۋعا بۇيرىق بەردى، دەپ حابارلايدى NBC News.
ول بۇل شەشىمدى ترامپ اكىمشىلىگى كاريب تەڭىزىندە ەسىرتكى ساۋداسىنا كۇدىكتىلەرگە قارسى شابۋىلداردى توقتاتپاي وتىرعاندىقتان قابىلداعانىن ايتتى. ەسىرتكى ساۋداسىنا قارسى كۇرەستە ءبىر كەزدەرى تىعىز سەرىكتەس بولعان ەلدەر اراسىنداعى قارىم-قاتىناس ناشارلاپ بارادى.
پەترو X الەۋمەتتىك جەلىسىندە كولۋمبيا قارۋلى كۇشتەرى ا ق ش تاراپىنان ەسىرتكى تاسىمالدادى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن جىلدام قايىقتارعا شابۋىلدار توقتاتىلمايىنشا، «امەريكالىق قاۋىپسىزدىك قىزمەتتەرىمەن بارلىق بايلانىس پەن ىنتىماقتاستىقتى دەرەۋ توقتاتۋى كەرەك» دەپ جازدى.
پەترونىڭ ايتۋىنشا، «ەسىرتكىگە قارسى كۇرەس كاريب باسسەينى ەلدەرىندەگى ادام قۇقىقتارىنا باعىنۋى ءتيىس».
ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ا ق ش اسكەري كۇشتەرىنىڭ حالىقارالىق سۋلارداعى شابۋىلدارىنان كەم دەگەندە 75 ادام قازا تاپتى. شابۋىلدار العاشىندا كاريب تەڭىزىنىڭ وڭتۇستىگىندە، ۆەنەسۋەلا جاعالاۋىنا جاقىن جەردە باستالعان. الايدا كەيىننەن ا ق ش سوققىلاردى مەكسيكا جاعالاۋىنداعى كەمەلەرگە باعىتتاپ، تىنىق مۇحيتىنىڭ شىعىس بولىگىنە اۋىستىردى.
پەترو ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتى ۆەنەسۋەلا، ەكۆادور، كولۋمبيا جانە ترينيداد پەن توباگو ازاماتتارى زارداپ شەككەن قىلمىستارى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋعا شاقىردى.
كولۋمبيا پرەزيدەنتى ا ق ش- تىڭ ەسىرتكىگە قارسى ساياساتىن ۇزاق ۋاقىتتان بەرى سىناپ كەلەدى. ول ترامپ اكىمشىلىگىن ءىرى ەسىرتكى ساتۋشىلار مەن اقشانى زاڭداستىرۋمەن اينالىساتىندارمەن كۇرەسۋدىڭ ورنىنا، كوكايننىڭ نەگىزگى شيكىزاتى سانالاتىن كوكۋ وسىرەتىن شارۋالاردى قۋدالايدى دەپ ايىپتادى.
ترامپ اكىمشىلىگى پەترونى ەسىرتكى ساۋداگەرلەرىنە جۇمساقتىق تانىتتى دەپ ايىپتادى جانە كولۋمبيا پرەزيدەنتىنىڭ ەسىرتكى ساۋداسىنا قاتىسى بار كولۋمبيالىق كوتەرىلىسشى كوشباسشىلاردى قۇراما شتاتتارعا ەكستراديتسيالاماۋ تۋرالى شەشىمىن سىنعا الدى. قازان ايىندا اكىمشىلىك پەترو مەن ونىڭ وتباسى مۇشەلەرىنە قارسى حالىقارالىق ەسىرتكى ساۋداسىنا قاتىسى بار دەگەن كۇدىكپەن قارجىلىق سانكسيالار سالدى.
ا ق ش پەن كولۋمبيا اراسىنداعى شيەلەنىس ا ق ش-تىڭ كاريب باسسەينىنىڭ وڭتۇستىگىندەگى اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ قاتىسۋىن ارتتىرعان كەزدە كۇشەيە ءتۇستى.
بۇعان دەيىن ا ق ش-تىڭ ۇشاق تاسىمالداعىش كەمەلەرى كاريب تەڭىزى ايدىنىنا ەنگەنىن جازعان بولاتىنبىز.