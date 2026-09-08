كوللەدجدەردە 20 جاڭا ماماندىق پايدا بولادى - جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە سۇرانىسقا يە جاڭا 20 جاڭا ماماندىق ەنگىزىلدى.
بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا ۇكىمەت وتىرىسىندا مالىمدەدى.
- ەڭبەك نارىعىندا پايدا بولعان جاڭا قاجەتتىلىكتەرگە سايكەس، ت ج ك ب ماماندىقتارىنىڭ جىكتەۋىشىنە 20 جاڭا ماماندىق ەنگىزىلدى. وسى باعىتتار بويىنشا 243 ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسى ازىرلەنگەن،-دەدى مينيستر.
كوللەدج ستۋدەنتتەرىنە ەندى نەگىزگى ماماندىعىمەن قاتار قوسىمشا كاسىبي داعدىلاردى مەڭگەرۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن ميكروبىلىكتىلىكتەر مەن Minor باعدارلامالارى دا ۇسىنىلادى.
جۇمىسشى بىلىكتىلىكتەرى بويىنشا ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنا جي قۇرالدارىن كاسىبي قىزمەتتە قولدانۋ داعدىلارى قامتىلادى.
- ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنىڭ ءتىزىلىمى Career Enbek ۇلتتىق بىلىكتىلىك جۇيەسى پلاتفورماسىمەن ينتەگراتسيالاندى. بۇل باعدارلامالاردىڭ مازمۇنىن كاسىپتىك ستاندارتتارمەن بايلانىستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى،-دەپ تولىقتىردى ج. سۇلەيمەنوۆا.
سونداي-اق، 27 كوللەدجدىڭ باعدارلامالارى حالىقارالىق سالالىق تالاپتارعا سايكەستىگى بويىنشا باعالاندى.
- 2027-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن تاعى 30 كوللەدجدى وسىنداي باعالاۋدان وتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل وزگەرىستەر ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن ەڭبەك نارىعىنىڭ سۇرانىسىنا جانە حالىقارالىق سالالىق ستاندارتتارعا سايكەستەندىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى،-دەدى وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىنىڭ كۇن تارتىبىنە جۇمىسشى ماماندىقتارى بويىندا كادرلار دايىنداۋداعى جاڭا تاسىلدەر تاقىرىبى شىعارىلىپ وتىر.
بۇعان دەيىن ج. سۇلەيمەنوۆا قازاقستان كوللەدجدەرىنەن 32 ماماندىق الىنىپ تاستالۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان ەدى.