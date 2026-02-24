كوكتەمگى ەگىستىككە دايىندىق: ەلدە تۇقىمدى جاپپاي تەكسەرۋ ءجۇرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - تۇقىم دايىنداۋ تولىق كولەمدە قامتاماسىز ەتىلىپ، 2,3 ميلليون توننانى قۇرادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ ءمالىم ەتتى.
- ەگىس ناۋقانىن ساپالى ءارى ۋاقتىلى جۇرگىزۋ ءۇشىن قۇنى نارىقتىق باعادان %15 تومەن بولاتىن 402 مىڭ توننا جەڭىلدەتىلگەن ديزەل وتىنى ءبولىندى. شارۋالاردى تۇقىممەن قامتاماسىز ەتۋ جانە ونى سەبۋدىڭ ساپاسىن تەكسەرۋ مونيتورينگىنە ەرەكشە كوڭىل ءبولىنىپ وتىر. وبلىس اكىمدىكتەرىنىڭ مالىمەتى بويىنشا تۇقىم دايىنداۋ تولىق كولەمدە قامتاماسىز ەتىلىپ، 2,3 ميلليون توننا بولدى. بۇگىندە 1,6 ميلليون توننا تۇقىمنىڭ ساپاسىنا ساراپتاما جۇرگىزىلدى، ونىڭ ناتيجەسىندە تۇقىمنىڭ %99 كونديتسيالىق بولىپ تانىلىپ، سەبۋ ستاندارتىنىڭ ءبىرىنشى جانە ەكىنشى سىنىپتارىنا سايكەس كەلەدى، - دەدى ايداربەك ساپاروۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، تۇقىمدى جاپپاي تەكسەرۋ ءساۋىر ايىنىڭ ورتاسىنا دەيىن اياقتالادى. تۇقىم ساپاسىن قامتاماسىز ەتۋدە مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ ءرولى ەرەكشە. 15-اقپاننان باستاپ تۇقىمدى سۋبسيديالاۋدىڭ جاڭا تەتىگى كۇشىنە ەندى، ول وتاندىق تۇقىم شارۋاشىلىعى سۋبەكتىلەرىن قولداۋعا باعىتتالعان.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بيىل جالپى ەگىس الاڭى شامامەن 23,8 ميلليون گەكتار بولدى.