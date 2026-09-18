«كوكجالدار مەكەنى» سەريالى تۇركياداعى فەتو تەرگەۋىنىڭ نازارىنا ىلىكتى
استانا. KAZINFORM - تۇركيانىڭ ۋاكىلەتتى ورگاندارى تانىمال تۇرىك سەريالىن تەكسەرمەك. بۇعان سەريالدا فەتو- نى ناسيحاتتاۋى مۇمكىن دەگەن كۇدىكتىڭ بولۋى سەبەپ بولعان.
سونىمەن قاتار كەيىپكەرلەردىڭ ءبىرىنىڭ بۇرىنعى بارلاۋ قىزمەتكەرىمەن بايلانىسى بولۋى مۇمكىن دەگەن بولجام دا انىقتالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ انكاراداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ىستانبۇلدىڭ سيليۆري اۋدانىنىڭ پروكۋراتۋراسى تۇركيانىڭ ۇلتتىق بارلاۋ ۇيىمىنىڭ بۇرىنعى قىزمەتكەرى كاشيف كوزىنوگلۋنىڭ ولىمىنە قاتىستى تەرگەۋ بارىسىندا «كوكجالدار مەكەنى» (تۇرىكشە: «Kurtlar Vadisi») سەريالىن تەكسەرە باستادى.
كوزىنوگلۋ «ەرگەنەكون» جانە «OdaTV» ىستەرى اياسىندا قاماۋعا الىنىپ، 2011 -جىلى سيليۆري تۇرمەسىندە قايتىس بولعان. ەندى پروكۋراتۋرا تەرگەۋ بارىسىندا پايدا بولعان مالىمەتتەرگە نازار اۋدارىپ، سەريالدىڭ جەكەلەگەن ەپيزودتارىندا فەتحۋللاح گۇلەن ۇيىمى (فەتو) ناسيحاتتالۋى مۇمكىن دەگەن بولجامنىڭ نەگىزدىلىگىن انىقتاماق.
تەرگەۋ بارىسىندا شىنايى ومىردەگى كاشيف كوزىنوگلۋعا ۇقساستىعى بار قازىم كاشيفوگلۋ كەيىپكەرىنىڭ سەريالدا قالاي بەينەلەنگەنىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. پروكۋراتۋرا ونىڭ وقيعا جەلىسىندەگى ءرولىن، كەيىپكەردىڭ قازا تابۋ جاعدايىن جانە جەكەلەگەن كورىنىستەردە قولدانىلعان ۆيزۋالدى بەلگىلەردى زەرتتەمەك.
اتاپ ايتقاندا، مەملەكەتتىك نومىرىندە «FG» ارىپتەرى بار كولىكتەردىڭ سەريالداعى كورىنىستەرى تەكسەرىلەدى. تەرگەۋ بۇل بەلگىنىڭ فەتحۋللاح گۇلەنمەن بايلانىستى جاسىرىن سيمۆول رەتىندە قولدانىلعان بولۋى مۇمكىن دەگەن بولجامدى قاراستىرىپ جاتىر.
تالداۋ جۇرگىزۋ ءۇشىن ارنايى ساراپشىلار توبى قۇرىلدى. ولار سەريالدىڭ ءتيىستى ەپيزودتارىنداعى ستسەناريي مەن ديالوگتاردى، كەيىپكەرلەردىڭ بەينەسىن، كورىنىستەردە قولدانىلعان ءتۇرلى بەلگىلەردى جانە جاسىرىن ماعىنا بەرۋى مۇمكىن تۇستاردى زەرتتەيدى. زەرتتەۋ قورىتىندىسىندا ساراپشىلار سەريالداعى ماتەريالداردىڭ فەتو- نى ناسيحاتتاۋ بەلگىلەرىنە ساي كەلەتىن- كەلمەيتىنىن جانە تۋىندىنىڭ اتالعان تىيىم سالىنعان ۇيىممەن قانداي ءدا بىر بايلانىسى بولعان-بولماعانىن انىقتاۋعا ءتيىس.
تەكسەرىس كوزىنوگلۋنىڭ ولىمىنە قاتىستى ءالى دە جالعاسىپ جاتقان تەرگەۋ اياسىندا جۇرگىزىلىپ جاتىر. ونىڭ ناتيجەلەرى ءتيىستى قىلمىستىق ءىستىڭ ماتەريالدارىنا ەنگىزىلەدى. بۇل رەتتە سەريالعا قاتىستى ايتىلعان كۇدىك ازىرگە زاڭدى كۇشىنە ەنگەن سوت شەشىمىمەن راستالماعان. سوندىقتان بۇل ماسەلەگە قاتىستى بارلىق بولجام مەن تۇجىرىم قازىرگى ۋاقىتتا تەرگەۋ اياسىندا قاراستىرىلىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن دومبىرا ءۇنى Netflix-تەن باستاپ تاريحي سەريالدارعا دەيىن الەمدىك ەكرانداردا شىرقالعانى حابارلانعان بولاتىن.