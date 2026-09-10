كوكشەتاۋدا پرەزيدەنتتىڭ «ادىلەتتى قوعامعا - شىنشىل ءسوز» اتتى جاڭا كىتابى تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - كوكشەتاۋداعى ماعجان جۇمابايەۆ اتىنداعى وبلىستىق امبەباپ عىلىمي كىتاپحانادا قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ءار جىلدارى ايتقان تاڭداۋلى سوزدەرى مەن وي- تۇجىرىمدارى توپتاستىرىلعان «ادىلەتتى قوعامعا - شىنشىل ءسوز» اتتى جاڭا جيناقتىڭ تۇساۋكەسەرى ءوتتى، دەپ حابارلايدى اقمولا وبلىسىنىڭ اكىمدىگى.
ءىس-شاراعا وبلىستىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارىنىڭ وكىلدەرى، قوعام بەلسەندىلەرى، ەڭبەك ارداگەرلەرى، جازۋشىلار مەن جاستار قاتىستى.
كەزدەسۋدى اشقان اقمولا وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى دوسۇلان ايتبايەۆ وڭىرگە كىتاپتىڭ العاشقى پارتياسى جەتكىزىلگەنىن ايتتى. جاڭا باسىلىمدار قالا جانە اۋدان كىتاپحانالارىنا، سونداي-اق جاستار ۇيىمدارىنا بەرىلەدى.
- مەملەكەت باسشىسى ۇلتىمىزدىڭ كوبىرەك كىتاپ وقۋ قاجەتتىگىن بىرنەشە رەت اتاپ ءوتتى. بۇل كىتاپ - جاي عانا وي-تولعامدار جيناعى ەمەس، ءارقايسىمىز ءۇشىن ماڭىزدى باعدار. ونىڭ ءوز وقىرمانىن تاۋىپ، جاستارعا پايدالى بولىپ، ورتاق بولاشاعىمىز تۋرالى ويلانۋعا ىقپال ەتۋى ماڭىزدى، - دەدى دوسۇلان ايتبايەۆ.
جيناققا مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءار جىلدارى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا جارىق كورگەن ماقالالارى، ءتۇرلى جيىندار مەن كەزدەسۋلەردە سويلەگەن سوزدەرى مەن باياندامالارى ەنگىزىلگەن.
سونداي- اق كىتاپتا قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ءوزى جازعان «سۆەت ي تەن»، «پرەودولەنيە»، «كاك ەتو بىلو... حرونيكا ۆولنەني ۆ پەكينە» اتتى ەڭبەكتەرىندەگى وي-تۇجىرىمدارى قامتىلعان.
باسىلىمنىڭ نەگىزگى ماقساتى - مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاڭداۋلى سوزدەرى مەن تۇجىرىمدارى ارقىلى ونىڭ قايراتكەرلىك تۇلعاسىن، ساياسي جانە زياتكەرلىك كوزقاراسىن كوپشىلىككە تانىستىرۋ. سونىمەن بىرگە قازىرگى قازاقستاندا جۇرگىزىلىپ جاتقان مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ ەرەكشەلىكتەرى مەن نەگىزگى باسىمدىقتارى تۋرالى جيناقى تۇسىنىك قالىپتاستىرۋ كوزدەلگەن.
كىتاپتا ادىلەتتى مەملەكەت قۇرۋ، حالىق بىرلىگى، ازاماتتاردىڭ جاۋاپكەرشىلىگى، عىلىم، ءبىلىم جانە مادەنيەتتى دامىتۋ ماسەلەلەرى قوزعالعان. جيناق ساياساتتانۋشىلارعا، زەرتتەۋشىلەرگە، قالىڭ وقىرمانعا جانە اسىرەسە جاستارعا ارنالعان.
تۇساۋكەسەر بارىسىندا ۇرپاقتار ساباقتاستىعى مەن قازىرگى جاستار ءۇشىن ماڭىزدى قۇندىلىقتار ماسەلەسىنە دە نازار اۋدارىلدى. قاتىسۋشىلار سيفرلىق تەحنولوگيالار قارقىندى دامىپ، قوعام جىلدام وزگەرىپ جاتقان كەزەڭدە ەل تاريحى مەن اتا-بابا مۇراسىن ۇمىتپاۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل كىتاپتى وقي وتىرىپ، پرەزيدەنتتىڭ قوعام الدىنا قويىپ وتىرعان مىندەتتەرىن تەرەڭىرەك تۇسىنەسىڭ. ونىڭ ءار سوزىنەن ەلىمىزدىڭ بولاشاعى مەن قاۋىپسىزدىگىنە دەگەن قامقورلىقتى سەزىنۋگە بولادى. بۇل ويلاردى وسكەلەڭ ۇرپاققا جەتكىزۋ ءبىز ءۇشىن ماڭىزدى، - دەدى جابال ەرعاليەۆ.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، تۇساۋكەسەرگە اقمولالىقتاردىڭ ءار بۋىنى قىزىعۋشىلىق تانىتقان. اعا بۋىن ءۇشىن جيناق ەلدىڭ ءجۇرىپ وتكەن جولىنا قايتا ۇڭىلۋگە مۇمكىندىك بەرسە، جاستارعا وزدەرىنىڭ ەل بولاشاعىنداعى ءرولىن تەرەڭىرەك تۇسىنۋگە جول اشادى.
الداعى ۋاقىتتا وڭىرلىك كىتاپحانالاردا جاڭا جيناققا ارنالعان تاقىرىپتىق كەزدەسۋلەر مەن پىكىرتالاستار وتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.