    كوكپار ويىنى كەزىندە اقمولا وبلىسىندا جاس ءوسپىرىم قازا تاپتى

    استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىندا كامەلەتكە تولماعان جاسءوسپىرىمنىڭ قازا تابۋىنا بايلانىستى پوليتسيا قىلمىستىق ءىس قوزعادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.

    Көкпар ойыны кезінде Ақмола облысында жасөспірім қаза тапты
    Фото: Freepik

    اقمولا وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى الدىن الا مالىمەت بويىنشا قايعىلى وقيعانىڭ 26-مامىر كۇنى سەلينوگراد اۋدانىندا ۇلتتىق كوكپار ويىنىنىڭ جاتتىعۋى كەزىندە بولعانىن حابارلادى. 14 جاستاعى ءجاسوسپىرىم اتتان قۇلاپ، كوز جۇمعان.

    - قازىرگى ۋاقىتتا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاۋعا باعىتتالعان سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. تەرگەۋ اياسىندا جاتتىعۋدى ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ جانە قاتىسۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە جاۋاپتى تۇلعالاردىڭ ارەكەتىنە قۇقىقتىق باعا بەرىلەدى،-دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.

    سەلينوگراد اۋدانى اكىمدىگى قايعىلى وقيعانىڭ راقىمجان قوشقاربايەۆ اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ اۋماعىندا بولعانىن ناقتىلادى.

    - جەرگىلىكتى تۇرعىندار جەكە باستامامەن جاتتىعۋ ويىندارىن وتكىزگەن. بۇل ويىندار رەسمي سپورتتىق نەمەسە بۇقارالىق ءىس-شارا ەمەس. اۋدان اكىمدىگىنە اتالعان ويىنداردىڭ وتكىزىلەتىنى تۋرالى حابار بەرىلمەگەن، سونداي-اق جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانعا كەلىسىم الۋ جونىندە وتىنىشتەر مەن سۇرانىستار تۇسپەگەن، - دەپ ءتۇسىندىردى اكىمدىك.

    قولدا بار مالىمەت بويىنشا ويىنعا ەرەسەك ازاماتتار قاتىسقان. كامەلەتكە تولماعان جاس ءوسپىرىم ويىن وتەتىن جەرگە تۋىستارىمەن بىرگە كەلگەن جانە كەلمەي قالعان قاتىسۋشىلاردىڭ ءبىرىنىڭ ورنىنا ويىنعا قوسىلعان.

    - سونداي-اق اتالعان ەلدى مەكەندە اۋداندىق نەمەسە وبلىستىق مەكەمەلەردىڭ بالانسىندا تۇرعان مەملەكەتتىك كوكپار سەكسيالارى جوق ەكەنىن حابارلايمىز. ءىس-شارا م. س. نارىكبايەۆ اتىنداعى قازاق گۋمانيتارلىق زاڭ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ مەنشىگىندەگى جەر تەلىمىندە وتكىزىلگەن. جەر تەلىمىنىڭ جالعا الۋشىسى - جەكە تۇلعا. قازىرگى ۋاقىتتا ۋاكىلەتتى ورگاندار تەكسەرۋ جۇرگىزىپ جاتىر. جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قولدانىستاعى زاڭناماسى اياسىندا قاجەتتى جاردەم كورسەتىپ جاتىر،- دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.

    باقىتجول كاكەش
    اۆتور