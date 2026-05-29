كوكپار ويىنى كەزىندە اقمولا وبلىسىندا جاس ءوسپىرىم قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىندا كامەلەتكە تولماعان جاسءوسپىرىمنىڭ قازا تابۋىنا بايلانىستى پوليتسيا قىلمىستىق ءىس قوزعادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
اقمولا وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى الدىن الا مالىمەت بويىنشا قايعىلى وقيعانىڭ 26-مامىر كۇنى سەلينوگراد اۋدانىندا ۇلتتىق كوكپار ويىنىنىڭ جاتتىعۋى كەزىندە بولعانىن حابارلادى. 14 جاستاعى ءجاسوسپىرىم اتتان قۇلاپ، كوز جۇمعان.
- قازىرگى ۋاقىتتا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاۋعا باعىتتالعان سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. تەرگەۋ اياسىندا جاتتىعۋدى ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ جانە قاتىسۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە جاۋاپتى تۇلعالاردىڭ ارەكەتىنە قۇقىقتىق باعا بەرىلەدى،-دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.
سەلينوگراد اۋدانى اكىمدىگى قايعىلى وقيعانىڭ راقىمجان قوشقاربايەۆ اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ اۋماعىندا بولعانىن ناقتىلادى.
- جەرگىلىكتى تۇرعىندار جەكە باستامامەن جاتتىعۋ ويىندارىن وتكىزگەن. بۇل ويىندار رەسمي سپورتتىق نەمەسە بۇقارالىق ءىس-شارا ەمەس. اۋدان اكىمدىگىنە اتالعان ويىنداردىڭ وتكىزىلەتىنى تۋرالى حابار بەرىلمەگەن، سونداي-اق جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانعا كەلىسىم الۋ جونىندە وتىنىشتەر مەن سۇرانىستار تۇسپەگەن، - دەپ ءتۇسىندىردى اكىمدىك.
قولدا بار مالىمەت بويىنشا ويىنعا ەرەسەك ازاماتتار قاتىسقان. كامەلەتكە تولماعان جاس ءوسپىرىم ويىن وتەتىن جەرگە تۋىستارىمەن بىرگە كەلگەن جانە كەلمەي قالعان قاتىسۋشىلاردىڭ ءبىرىنىڭ ورنىنا ويىنعا قوسىلعان.
- سونداي-اق اتالعان ەلدى مەكەندە اۋداندىق نەمەسە وبلىستىق مەكەمەلەردىڭ بالانسىندا تۇرعان مەملەكەتتىك كوكپار سەكسيالارى جوق ەكەنىن حابارلايمىز. ءىس-شارا م. س. نارىكبايەۆ اتىنداعى قازاق گۋمانيتارلىق زاڭ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ مەنشىگىندەگى جەر تەلىمىندە وتكىزىلگەن. جەر تەلىمىنىڭ جالعا الۋشىسى - جەكە تۇلعا. قازىرگى ۋاقىتتا ۋاكىلەتتى ورگاندار تەكسەرۋ جۇرگىزىپ جاتىر. جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قولدانىستاعى زاڭناماسى اياسىندا قاجەتتى جاردەم كورسەتىپ جاتىر،- دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.