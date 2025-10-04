كوشىرۋگە جول جوق - پاۆەل دۋروۆ ماقتاعان قازاقستاندىق ستارتاپ نە تۋرالى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا Astana Hub Battle بايقاۋى ءوز مارەسىنە جەتتى جانە حالىقارالىق ساراپشىلار ۇزدىك باستامالاردى ماراپاتتادى. اسىرەسە Telegram جەلىسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى پاۆەل دۋروۆ استانالىق ستارتاپشى نۇرالى سارباقىشتىڭ «TrustExam» جوباسىن ەرەكشە اتاپ وتكەن بولاتىن.
25 جاسار قازاقستاندىق ءبىلىم سالاسىندا ەمتيحاننىڭ ءادىل ءوتۋىن قاداعالايتىن جوباسى تۋرالى كەڭىرەك ايتىپ بەردى.
قازىر جوبا كانادادا، ا ق ش- تا، ۇلى بريتانيادا جۇمىس ىستەيدى جانە ميللياردتاعان تابىس اكەلەتىن ءىرى مەملەكەتتىك كەلىسىمشارتتارعا باعىتتالعان.
- جاھاندىق ەمتيحان يندۋسترياسىنىڭ كولەمى 115 ميلليارد دوللارعا جەتەدى. ءبىراق مۇندا ەڭ كەڭ تارالعان قۇبىلىس - كوشىرۋ. سوندىقتان ءبىز ج ي نەگىزىندە «TrustExam» جوباسىن جاسادىق، وندا كومپيۋتەر مەن سمارتفوندى عانا پايدالانۋ ارقىلى ىسكە اساتىن قاراپايىم نارسەلەر مەن شەشىمدەردى ۇسىنامىز. بەس جىل بۇرىن قازاقستاندا كاسىبىمىزدى باستادىق جانە قازىر ەلدەگى ەكى ەڭ ءىرى ەمتيحان ورتالىعىنا قىزمەت كورسەتىپ وتىرمىز. بۇدان كەيىن ءبىز ا ق ش- تاعى كرەمني القابىنا كوشتىك، وندا ءبىز ستەنفورد ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ StartX سياقتى ءتۇرلى باعدارلامالارمەن جۇمىس ىستەۋگە بولاتىنىن تۇسىندىك. قازىرگى تاڭدا 2 ميلليون ادام ءبىزدىڭ قىزمەتتەرىمىزدى قولدانادى، تاعى 2 ميلليون ادام وسى جىلى ءبىزدىڭ قىزمەتتەردى پايدالانۋعا شەشىم قابىلدادى، - دەدى ن. سارباقىش Astana Hub Battle بايقاۋىندا.
قازاقستاندىق ستارتاپشى جوباسى قازىر اۆتوبۋستار مەن تاكسيلەردى جۇرگىزۋگە ليسەنزيا الۋ ءۇشىن ءارتۇرلى ەمتيحان تاپسىراتىن 4 ميلليون حالىقپەن جۇمىس ىستەيدى.
- ءبىز ءوز ج ي- مودەلىمىزدى وقىتتىق، ەكى ميلليوننان استام ەمتيحان سەسسيالارىن جۇكتەدىك، فۋنكسيونال جاساقتادىق، سونىڭ ارقاسىندا جۇيە GenAI كومەگىمەن كۇماندى ءىس-ارەكەتتى انىقتاي الادى، - دەيدى سپيكەر.
سونىمەن بىرگە، TrustExam جوباسى 120 مىڭ ەمتيحاندى تەگىن وتكىزەدى، بۇل بالالارعا ءتۇرلى وليمپيادالار مەن بايقاۋلارعا دايىندالۋعا كومەكتەسەدى. مىسالى، قازاقستاندا اۋىل بالالارىنا كودتاۋ بويىنشا بايقاۋعا قاتىسۋعا مۇمكىندىك بەرگەن.
ايتا كەتەيىك، پاۆەل دۋروۆ جەڭىمپاز قازاقستاندىق ستارتاپشىدان شەبەرلىك ساباعىن الۋ كەرەگىن ايتقان ەدى.
بيىلعى ستارتاپتار بايقاۋعا قازاقستان، وزبەكستان، ازەربايجان جانە باسقا ەلدەردەن كەلگەن 80 ستارتاپ وزدەرىنىڭ يننوۆاتسيالىق جوبالارىن تانىستىردى. ناتيجەسىندە التى جوبا جەڭىمپاز اتاندى جانە ءار كوماندا 25 مىڭ ا ق ش دوللارى كولەمىندە گرانت الادى.