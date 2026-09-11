كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ ناتيجەسى ءادىل بولدى - توقايەۆ
استانا. قازاقپارات - VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىندا ۇلتتىق قۇرامامىزدىڭ جالپى ەسەپتە ءبىرىنشى ورىنعا شىققانى ءبارىمىز ءۇشىن قۋانىشقا تولى جەتىستىك بولدى. بۇل تۋرالى VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى جەڭىمپازدارىن ماراپاتتاۋ راسىمىندە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ەڭ الدىمەن بارشاڭىزدى كوشپەندىلەر ويىندارىنداعى جارقىن جەڭىستەرىڭىزبەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن. سىزدەر شىن مانىندە تاماشا ونەر كورسەتىپ، قازاقستاننىڭ ۇلتتىق سپورتتاعى ابىروي-بەدەلىن دۇنيەجۇزىنە پاش ەتتىڭىزدەر. الەمنىڭ 100-دەن استام ەلىنەن كەلگەن سپورتشىلارمەن باسەكەگە ءتۇسىپ، كوك بايراعىمىزدى بيىككە كوتەرۋ -ناعىز ۇلت پەرزەنتتەرىنە ءتان اسىل قاسيەت. ۇلتتىق كوماندامىز ەل ءۇمىتىن تولىعىمەن اقتادى دەپ ايتساق، ادىلەتكە ساي ءسوز بولادى. مەن پرەزيدەنت رەتىندە بارشاڭىزعا وتانىمىزعا اكەلگەن رۋحتى جەڭىستەرىڭىز ءۇشىن شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. سىزدەرگە تۇتاس حالقىمىز جانكۇيەر بولدى. مەن دە بۇل دودانى مۇقيات باقىلاپ، قاراپ وتىردىم، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت ءبىرقاتار ەلدىڭ باسشىلارىمەن بىرگە بىشكەكتە سالىنعان جاڭا ستاديوندا وتكەن كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ كوركەم دە اسەرلى اشىلۋ ءراسىمىن تاماشالاعانىن ايتتى.
— مەملەكەت باسشىلارى قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر نۇرعوجو ۇلى جاپاروۆتىڭ بارشا مەيماندارعا كورسەتكەن شىنايى قوناقجايلىعىنا ريزا بولىپ، العىسىن ءبىلدىردى. وسىنداي ماڭىزدى جارىستا ۇلتتىق قۇرامامىزدىڭ جالپى ەسەپتە ءبىرىنشى ورىنعا شىققانى ءبارىمىز ءۇشىن قۋانىشقا تولى جەتىستىك بولدى. سايىس قورىتىندىسى بويىنشا سپورتشىلارىمىز 74 مەدال ەنشىلەدى، ونىڭ 32- ءسى — التىن جۇلدە. وسى تاماشا جەڭىس قازاقتىڭ رۋحى بيىك، جىگەرى مىقتى ناعىز جەڭىمپاز ۇلت ەكەنىن تاعى ءبىر مارتە ايقىن كورسەتتى. جالپى، سپورتتىڭ باستى ميسسياسىنىڭ ءبىرى — ءوزارا قۇرمەت پەن سىيلاستىقتى دارىپتەۋ، حالىقتار دوستىعىن نىعايتۋ. بۇل ءدۇبىرلى دودا جوعارى دەڭگەيدە ءوتتى، سايىس ناتيجەسى ءادىل بولدى. وسىعان وراي قىرعىز ەلىنىڭ پرەزيدەنتىنە ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن، — دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان قۇراماسى 31 -تامىز بەن 6 -قىركۇيەك ارالىعىندا قىرعىزستاندا وتكەن VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىندا 74 مەدال جەڭىپ الدى.