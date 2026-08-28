كوشى-قون ساياساتى تۋرالى زاڭ جوباسىن دەپۋتاتتارىمىز تەزىرەك قاراعانى ءجون - قاسىم-جومارت توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ كوشى-قون ساياساتىن جەتىلدىرۋ قاجەت. بۇل تۋرالى ق ر قۇرىلتايىنىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىنىڭ اشىلۋىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
قۇرىلتاي زاڭ شىعارۋ ۇدەرىسىنىڭ تۇراقتىلىعى مەن ساپاسىن قامتاماسىز ەتۋى كەرەك. زاڭ شىعارۋ - اسا جاۋاپتى جۇمىس. زاڭدارىمىز ادىلەتتى، حالىققا تۇسىنىكتى ءارى وزىق، ياعني زامان تالابىنا ساي بولۋى كەرەك. سەبەبى زاڭ مەملەكەتتەگى ءار ازاماتتىڭ تاعدىرىنا، ومىرىنە اسەر ەتەدى. سوندىقتان زاڭنىڭ ءار نورماسى، ءار تارماعى تىڭعىلىقتى قارالىپ، جان-جاقتى تالقىلانۋى قاجەت.
زاڭ شىعارۋ قىزمەتىنىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ جانە جەمقورلىققا سەبەپ بولاتىن جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكتىنى كەڭىنەن قولدانۋعا بولادى. ارينە، وزىق تەحنولوگيالار كاسىبي قۇقىقتىق ساراپتامانى الماستىرا المايدى. الايدا تەحنولوگيانى ساۋاتتى پايدالانۋ ارقىلى تالداۋ جۇمىسىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا بولادى. دەپۋتاتتار وسى مۇمكىندىكتى ۇتىمدى قولدانۋى كەرەك.
ەلىمىز ءۇشىن اسا ماڭىزدى زاڭ جوبالارىن ساراپشىلارمەن بىرگە جان-جاقتى تالقىلاۋ كەرەك. بۇل ىستە قاعازباستىلىق پەن سالعىرتتىققا جول بەرۋگە بولمايدى. قۇرىلتاي قوعامداعى وزەكتى ماسەلەلەرگە دەر كەزىندە ءۇن قاتاتىن جالپى ۇلتتىق ديالوگ الاڭىنا اينالۋى قاجەت. دەپۋتاتتاردىڭ قىزمەتى زاڭدىلىق، اشىقتىق، ءوزارا سىيلاستىق، پىكىر الۋاندىعى قاعيداتتارىنا نەگىزدەلۋگە ءتيىس.
دەپۋتاتتار ءبىرىنشى سەسسيادا ءبىرقاتار ماڭىزدى زاڭداردى قابىلداۋى قاجەت.
مەن وسى جىلى جاساندى ينتەللەكتىنى ورتا ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا ەنگىزۋ، سيفرلىق اكتيۆتەر يندۋسترياسىن دامىتۋ، Digital Qazaqstan ستراتەگياسى تۋرالى ءبىرقاتار جارلىق شىعاردىم. ۇكىمەت وسى باعىتتار بويىنشا قاجەتتى زاڭ جوبالارىن ازىرلەپ، پارلامەنتكە ۇسىنادى.
تاعى ءبىر ماسەلە. ءبىز ەلىمىزگە كاسىبي تۇرعىدان جوعارى بىلىكتى مامانداردى، زاماناۋي تەحنولوگيالاردى جانە شەتەل كاپيتالىن كوپتەپ تارتۋ ءۇشىن جۇيەلى شارالار قابىلداپ جاتىرمىز. بۇل ىسكە تىڭ سەرپىن بەرۋ ءۇشىن «التىن ۆيزانى» ەنگىزۋدىڭ ماڭىزى زور. سونىمەن قاتار ەلىمىزدىڭ كوشى-قون ساياساتىن جەتىلدىرۋ قاجەت. ۇكىمەت ءتيىستى زاڭ جوباسىن قۇرىلتايعا جولداۋى كەرەك. دەپۋتاتتارىمىز ونى تەزىرەك قاراعانى ءجون بولار.