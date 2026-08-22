كوشى-قون كوميتەتىنە جاڭا ءتوراعا تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن دىنمۇحامەد گايدار ۇلى قىلىشپايەۆ ۆەدومستۆونىڭ كوشى-قون كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنە تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
1986-جىلى شىمكەنت قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. قازاق گۋمانيتارلىق زاڭ ۋنيۆەرسيتەتىن، استانا ۋنيۆەرسيتەتىن، اكادەميك ا. قۋاتبەكوۆ اتىنداعى حالىقتار دوستىعى ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن.
ەڭبەك جولىن 2008-جىلى «و ق و ش و ب- تى قۇقىقتىق قورعاۋ جونىندەگى زاڭگەرلەر وداعى» قاۋىمداستىعىنىڭ زاڭگەرى بولىپ باستادى.
2009-2015-جىلدارى - «تاۋەلسىز زاڭگەرلەر» قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ ءتوراعاسى.
2015-2017-جىلدارى – ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە الەۋمەتتىك دامۋ مينيسترلىگى زاڭ قىزمەتى دەپارتامەنتى قۇقىقتىق تالداۋ باسقارماسىنىڭ ساراپشىسى، باس ساراپشىسى.
2017-2018-جىلدارى – ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى زاڭ قىزمەتى دەپارتامەنتىنىڭ قۇقىقتىق ساراپتاما باسقارماسىنىڭ باسشىسى.
2018-2020-جىلدارى – ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ زاڭ قىزمەتى دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى.
2020-2021-جىلدارى – ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن دامىتۋ دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى.
2021-2022-جىلدارى – ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسى اپپاراتىنىڭ ەكونوميكالىق رەفورما جانە وڭىرلىك دامۋ كوميتەتىنىڭ قىزمەتىن قامتاماسىز ەتۋ ءبولىمىنىڭ باس كونسۋلتانتى.
2022-جىلدىڭ قىركۇيەگىنەن باستاپ قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن دامىتۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى قىزمەتىن اتقاردى.