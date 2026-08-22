KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    كوشى-قون كوميتەتىنە جاڭا ءتوراعا تاعايىندالدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن دىنمۇحامەد گايدار ۇلى قىلىشپايەۆ ۆەدومستۆونىڭ كوشى-قون كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنە تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    ا
    Фото: Үкімет

    1986-جىلى شىمكەنت قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. قازاق گۋمانيتارلىق زاڭ ۋنيۆەرسيتەتىن، استانا ۋنيۆەرسيتەتىن، اكادەميك ا. قۋاتبەكوۆ اتىنداعى حالىقتار دوستىعى ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن.

    ەڭبەك جولىن 2008-جىلى «و ق و ش و ب- تى قۇقىقتىق قورعاۋ جونىندەگى زاڭگەرلەر وداعى» قاۋىمداستىعىنىڭ زاڭگەرى بولىپ باستادى.

    2009-2015-جىلدارى - «تاۋەلسىز زاڭگەرلەر» قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ ءتوراعاسى.

    2015-2017-جىلدارى – ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە الەۋمەتتىك دامۋ مينيسترلىگى زاڭ قىزمەتى دەپارتامەنتى قۇقىقتىق تالداۋ باسقارماسىنىڭ ساراپشىسى، باس ساراپشىسى.

    2017-2018-جىلدارى – ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى زاڭ قىزمەتى دەپارتامەنتىنىڭ قۇقىقتىق ساراپتاما باسقارماسىنىڭ باسشىسى.

    2018-2020-جىلدارى – ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ زاڭ قىزمەتى دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى.

    2020-2021-جىلدارى – ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن دامىتۋ دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى.

    2021-2022-جىلدارى – ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسى اپپاراتىنىڭ ەكونوميكالىق رەفورما جانە وڭىرلىك دامۋ كوميتەتىنىڭ قىزمەتىن قامتاماسىز ەتۋ ءبولىمىنىڭ باس كونسۋلتانتى.

    2022-جىلدىڭ قىركۇيەگىنەن باستاپ قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن دامىتۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى قىزمەتىن اتقاردى.

    بيلىك جانە ساياسات تاعايىنداۋ
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور