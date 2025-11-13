كوشەربايەۆ پاريجگە رەسمي ساپارمەن بارۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - فرانسۋز تاراپىنىڭ باستاماسىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ فرانسۋز رەسپۋبليكاسىنىڭ ەۋروپا جانە سىرتقى ىستەر ءمينيسترى جان-نوەل باررومەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى، دەپ حابارلايدى س ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى.
سۇحبات بارىسىندا تاراپتار ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرى بويىنشا پىكىر الماستى جانە ءوزارا قۇرمەت، سەنىم مەن سىندارلى ديالوگقا نەگىزدەلگەن قازاق-فرانسۋز قاتىناستارىن ودان ءارى نىعايتۋ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
مينيسترلەر ءوزارا قىزىعۋشىلىق تۋدىراتىن ىنتىماقتاستىقتىڭ كەڭ اۋقىمدى باعىتتارىن قاراستىرىپ، استانا مەن پاريج اراسىنداعى سەرىكتەستىكتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى.
سۇحباتتاستار ساياسي ديالوگتى تەرەڭدەتۋگە، تۇراقتى بايلانىستاردى ساقتاۋعا جانە ۆەدومستۆوارالىق ىنتىماقتاستىقتى جانداندىرۋعا بەيىلدىلىگىن راستادى. اتاپ ايتقاندا، 2024-جىلعى قاراشادا ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ فرانسياعا مەملەكەتتىك ساپارى مەن 2025-جىلعى قىركۇيەكتە ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى الاڭىندا نيۋ-يوركتە وتكەن مەملەكەت باسشىلارى كەزدەسۋىنىڭ بارىسىندا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى جۇزەگە اسىرۋ بارىسى تالقىلاندى.
قورىتىندىلاي كەلە، ە. كوشەربايەۆ پاريجگە رەسمي ساپارمەن بارۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى جانە فرانسۋز ارىپتەسىن قازاقستانعا ساپارمەن كەلۋگە شاقىردى.
ايتا كەتەيىك، فرانسيا - قازاقستاننىڭ نەگىزگى ساۋدا سەرىكتەستەرىنىڭ جانە ءىرى ينۆەستورلارىنىڭ ءبىرى. 2024-جىلى ەكى ەل اراسىنداعى تاۋار اينالىمى 4,22 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرادى (ەكسپورت - 2,89 ميلليارد دوللار، يمپورت - 1,33 ميلليارد دوللار)، ال ينۆەستيتسيالاردىڭ جالپى كولەمى 20,4 ميلليارد ا ق ش دوللارىنان استى.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنت ەرمەك كوشەربايەۆقا ەكونوميكالىق ديپلوماتيانى كۇشەيتۋدى تاپسىرعانىن جازعانبىز.