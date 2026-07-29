كوشەگە تۇكىرىپ، ناسىباي اتقاندارعا ايىپپۇل سالۋ قاجەت - ساياساتتانۋشى
استانا. KAZINFORM - جازۋشى ءارى ساياساتتانۋشى باقىتجان بۇقارباي قوعامدىق ورىنداردا تۇكىرىپ، ناسىباي اتقاندارعا قاتاڭ ايىپپۇل سالۋ قاجەت دەپ ەسەپتەيدى. بۇل تۋرالى ول Dala Podcast-قا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ايىپپۇل قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋدىڭ الەمنىڭ كوپتەگەن ەلىندە قولدانىلاتىن ءتيىمدى تەتىگى.
- ايىپپۇل تەك قازاقستاننىڭ تاجىريبەسى ەمەس. سينگاپۋر ءدال وسىنداي قاتاڭ ءتارتىپتىڭ ارقاسىندا بۇگىنگى دەڭگەيگە جەتتى. وندا ەڭ تومەنگى ايىپپۇل - 500 دوللار. ءتىپتى ەلگە اشىلماعان ساعىزدى دا الىپ كىرۋگە بولمايدى. تاپسا، ايىپپۇل سالادى. سونىڭ ارقاسىندا تازالىق ساقتالعان، - دەدى باقىتجان بۇحارباي.
ونىڭ پىكىرىنشە، قوعامدىق ورىندارداعى ءتارتىپتى سانالى تۇردە بۇزاتىن ادام اۋىزشا ەسكەرتۋدەن كەيىن ءوز مىنەز-قۇلقىن وزگەرتپەيدى.
- ءبىر رەت ايىپپۇل تولەپ، ونىڭ قولايسىزدىعىن سەزىنگەن ادام كەلەسى جولى زاڭ بۇزباۋعا تىرىسادى. مۇنداي ءتاسىل قوعامدىق ورىنداردا بىلاپىت ءسوز ايتۋعا قاتىستى دا قولدانىلۋى كەرەك، - دەدى ساياساتتانۋشى.
باقىتجان بۇقارباي سونداي-اق گادجەتتەرگە شامادان تىس تاۋەلدىلىك پەن زەيىننىڭ تومەندەۋى جاس ۇرپاقتىڭ تەرەڭ اناليتيكالىق ويلاۋ قابىلەتىن السىرەتەتىنىن ايتتى.
بۇدان بولەك، ول الەۋمەتتىك جەلىلەردە ادامنىڭ قايعى-قاسىرەتىن كونتەنت پەن قارجىلىق پايدا تابۋ قۇرالىنا اينالدىرۋ قوعامنىڭ ويلاۋ جۇيەسىنە كەرى اسەر ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.