كوپبالالى وتباسىلارعا ەندى تەگىن بالاباقشا بەرىلمەيدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا كوپبالالى وتباسىلار ءۇشىن مەملەكەتتىك بالاباقشالار تولىقتاي اقىلى بولادى. جەڭىلدىك تەك اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك الاتىن وتباسىلارعا عانا بەرىلەدى.
الماتىدا 180 نەن استام مەملەكەتتىك بوبەكجايدا قاڭتاردان باستاپ تەگىن قىزمەت توقتايدى. ەگەر وتباسى اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك الماسا نەمەسە مۇگەدەك بولماسا، ءار بالا ءۇشىن 25 مىڭ تەڭگە تولەۋ قاجەت بولادى.
دەگەنمەن بۇل شەشىمگە قازىردىڭ وزىندە بىرنەشە اتا-انا قارسىلىق ءبىلدىرىپ جاتىر. ەگەر ءۇش بالاعا 75-80 مىڭ تەڭگەدەن شىعاتىن بولسا، ءبۇتىن ءبىر ايلىق تەك بالاباقشاعا كەتەدى دەپ دابىل قاقتى.
تەك اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك الاتىن وتباسىلارعا عانا تەگىن بولماق.
قىركۇيەكتەن باستاپ بارلىق وڭىرلەردە بۇل وزگەرىس ەنگىزىلدى. ءبىز جىل سوڭىنا دەيىن ازداعان ۋاقىت بەردىك. 1-قاڭتاردان باستاپ تولەماقى تولەۋ مىندەتتى بولادى. ا س پ نەمەسە ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنە ساي كەلمەيتىن وتباسىلار تولەم جاسايدى، - دەدى الماتى قالاسى ءبىلىم باسقارماسىنىڭ ءبولىم باسشىسى ءاليا ساعيەۆا.
اكىمدىك جەڭىلدىكتەن ايىرىلعاندارعا اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك الۋ نەمەسە مانساپ ورتالىعىنا تابىسى تومەن ازامات رەتىندە تىركەلۋدى ۇسىندى. دەگەنمەن كوپبالالى اتا-انالار بۇل شەشىمگە كوڭىلى تولماي، ۇكىمەتكە ۇندەۋ جاساپ، قايتا قاراۋدى تالاپ ەتتى.
كوپبالالى جانۇيالار ءۇشىن تەگىن بالاباقشا بۇرىن ماڭىزدى كومەك بولىپ كەلگەن. قازىر بۇل مۇمكىندىك شەكتەلۋى ولاردىڭ قارجىلىق جاعدايىنا اۋىر سوققى بولىپ وتىر.