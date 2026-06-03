كوپ كارتا ۇستاعاندار ەندى تاۋەكەل تىزىمىنە كىرەدى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا بانكتەردىڭ جۇمىسى مەن اقشا اۋدارىمدارىن باقىلاۋ ەرەجەلەرى قاتاڭداتىلىپ جاتىر. قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى مەن قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەرگە ارنالعان جاڭا تالاپتاردى بەكىتتى.
ءتيىستى قاۋلى جوباسى رەتتەۋشى ورگان تاراپىنان جاريالاندى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
قارجى مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قازاقستاندا بانكتەر مەن اقشا اۋدارىمدارىن باقىلاۋ كۇشەيتىلدى. جاڭا ەرەجەلەر بويىنشا كۇماندى وپەراتسيالاردىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا كەيبىر كليەنتتەر قوسىمشا تەكسەرىلەدى. ەگەر ءبىر ادامنىڭ ءبىر بانكتە 5-تەن كوپ نەمەسە ءارتۇرلى بانكتەردە 10-نان كوپ كارتاسى بولسا، ول اۆتوماتتى تۇردە جوعارى تاۋەكەل توبىنا ەنگىزىلەدى. مۇنداي جاعدايدا بانك اقشا قايدان كەلگەنىن سۇراپ، قاجەت بولسا شوتتى ۋاقىتشا بۇعاتتاي الادى.
14 پەن 25 جاس ارالىعىنداعى جاستار دا ەرەكشە باقىلاۋدا بولادى، سەبەبى ولاردىڭ كارتالارىن الاياقتار ءجيى پايدالانادى. سونىمەن قاتار، زاڭسىز ينتەرنەت- كازينو مەن شەتەلدىك بۋكمەكەرلىك سايتتارعا اقشا اۋدارۋعا تىيىم سالىنادى. 21 جاسقا تولماعاندار بۋكمەكەرلىك كەڭسەلەرگە اقشا سالا المايدى. 7 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن اۋدارىمدار مىندەتتى تۇردە تەكسەرىلىپ، اقشا كوزىن راستايتىن قۇجات سۇرالادى. ال كريپتوۆاليۋتا تەك رەسمي رۇقسات ەتىلگەن پلاتفورمالار ارقىلى عانا قولدانىلادى. جاڭا ەرەجەلەر الاياقتىقتى ازايتىپ، قارجى اينالىمىن باقىلاۋدى كۇشەيتۋگە باعىتتالعان.
24.kz