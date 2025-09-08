كوپ بالالى وتباسىلارعا تولەنەتىن جاردەماقى قايتا قارالادى - مينيستر
استانا. KAZINFORM - ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى سۆەتلانا جاقىپوۆا پرەزيدەنتتىڭ الەۋمەتتىك تولەمدەردى بىرىزدىلەندىرۋ جونىندەگى تاپسىرماسىنا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
- ايتالىق، استانادا التى بالاسى بار كوپ بالالى وتباسى 2,7 ميلليون تەڭگە الادى، ال باسقا وڭىرلەردە 273 مىڭ تەڭگە. بۇل توقسان سايىن تولەنەتىن سوما. قازىر وسى شارا الەۋمەتتىك ادىلەتتىلىك قاعيداتىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قايتا قارالادى. تاپسىرمانى ەندى عانا الدىق، - دەدى سۆەتلانا جاقىپوۆا پرەزيدەنتتىڭ قازاقستان حالقىنا جولداۋىنان كەيىن باق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرە تۇرىپ.
ءمينيستردىڭ مالىمدەۋىنشە، اتالعان ماسەلە ۇكىمەت وتىرىسىندا قارالىپ، ماقۇلدانادى.
- قازىر مينيسترلىك ەكونوميكالىق بلوكسىز، جالعىز ءوزى شەشىم قابىلداي المايدى. ول استانا دەڭگەيىنە تەڭەستىرىلە مە، الدە ەڭ تومەنگى كورسەتكىشپەن تولەپ وتىرعان وڭىرگە سايكەستەندىرىلە مە، نەمەسە ورتاشا كورسەتكىش الىنا ما، بۇل جاعى ءالى انىقتالعان جوق، - دەيدى ۆەدومستۆو باسشىسى.
بۇعان دەيىن ەڭبەك ءمينيسترى كەيبىر كوپ بالالى وتباسى قوسىمشا مەملەكەتتىك قولداۋدان قاعىلاتىنىن مالىمدەگەن ەدى.
ايتا كەتەيىك، بيىل ەلىمىزدە التى ايدىڭ ىشىندە كوپ بالالى وتباسىلار مەن ناگرادتالعان انالار 253 ميلليارد تەڭگەدەن استام جاردەماقى الدى.
