مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ باعىتىندا 485 تەكسەرۋ جۇرگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - جىلدىڭ باسىنان بەرى الەۋمەتتىك ينسپەكتورلار مۇگەدەكتىگى بار ادامداردى الەۋمەتتىك قورعاۋ جانە ارناۋلى الەۋمەتتىك قىزمەتتەر كورسەتۋ سالاسىندا 485 تەكسەرۋ جۇرگىزدى. بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى ءمالىم يەتتى.
ونىڭ ىشىندە 212 سى جوسپاردان تىس، 167 سى پروفيلاكتيكالىق باقىلاۋ اياسىندا، ال 106 سى پروكۋراتۋرا ورگاندارىنىڭ تالابى بويىنشا وتكىزىلدى. تەكسەرۋ ناتيجەسىندە انىقتالعان بۇزۋشىلىقتاردى جويۋ تۋرالى 303 نۇسقاما بەرىلىپ، جالپى سوماسى 38,9 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن 185-ايىپپۇل سالىندى.
- مەملەكەتتىك باقىلاۋمەن 56 مەملەكەتتىك جانە كۆازيمەملەكەتتىك ۇيىمدار، 23 دەنساۋلىق ساقتاۋ نىساندارى، 94 ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى، 238 الەۋمەتتىك قورعاۋ ۇيىمدارى، 12 مادەنيەت، 1 سپورت نىسانى، 3 كولىك ينفراقۇرىلىمى نىساندارى، 5 قوعامدىق تاماقتانۋ ورىندارى، 29 ساۋدا جانە 24 وزگە دە نىساندار قامتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىلايشا، ق ر ە ح ا ق م حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ سالاسىنداعى رەتتەۋ جانە باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ الماتى قالاسى بويىنشا دەپارتامەنتى ءبىلىم بەرۋ نىساندارىنىڭ حالىقتىڭ ءجۇرىپ-تۇرۋى شەكتەۋلى توپتارى ءۇشىن قولجەتىمدىلىگىنە جوسپاردان تىس تەكسەرۋ جۇرگىزدى. تەكسەرۋ ناتيجەسىندە انىقتالعان بۇزۋشىلىقتاردى جويۋ تۋرالى ۇيعارىمدار بەرىلىپ، ۋاكىلەتتى تۇلعالار اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
- الماتىدا مۇگەدەكتىگى بار ادامدار ءۇشىن قالالىق ورتانىڭ قولجەتىمدىلىگى ماسەلەسى كۇن وتكەن سايىن وزەكتەنە تۇسۋدە جانە بۇل باعىتتاعى وڭ وزگەرىستەر ءىس جۇزىندە دە بايقالىپ كەلەدى. مەملەكەتتىك مەكەمەلەرگە، ساۋدا جانە قىزمەت كورسەتۋ نىساندارىنا بارعان كەزدە ارنايى جابدىقتالعان كىرەبەرىستەردى، پاندۋستاردى، ليفتىلەر مەن تاكتيلدى باعىتتاۋشى جولاقتاردى ءجيى كورۋگە بولادى. ەڭ باستىسى، نىسان يەلەرى قولجەتىمدى ورتا قالىپتاستىرۋدى زاڭ تالابى رەتىندە عانا ەمەس، ساپالى قىزمەت كورسەتۋدىڭ ماڭىزدى بولىگى رەتىندە قابىلداي باستادى. مۇنداي وزگەرىستەر مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتاردىڭ وزدەرىن اناعۇرلىم دەربەس سەزىنۋىنە جانە قالالىق ينفراقۇرىلىمدى ەركىن پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى III توپتاعى مۇگەدەكتىگى بار الماتىلىق تۇرعىن ءاليا جۇماعاليەۆا.