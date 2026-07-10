مۇگەدەكتىكتى راسىمدەۋ: قانداي قۇجاتتار قاجەت جانە قانداي تالاپتار بار
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقتان وبلىسىندا ماماندار مۇگەدەكتىكتى بەلگىلەۋ ءتارتىبىن ءتۇسىندىرىپ بەردى.
مۇگەدەكتىكتى بەلگىلەۋ، ەڭبەككە قابىلەتتىلىكتەن ايىرىلۋ دارەجەسىن انىقتاۋ جانە قاجەتتى الەۋمەتتىك قورعاۋ شارالارىن بەلگىلەۋ بويىنشا مەملەكەتتىك قىزمەت تەگىن كورسەتىلەدى. اتالعان قىزمەتتى الۋ ءتارتىبى تۋرالى ش ق و وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ سالاسىنداعى رەتتەۋ جانە باقىلاۋ كوميتەتى وبلىستىق دەپارتامەنتىنىڭ وكىلدەرى ايتىپ بەردى.
- مەديتسينالىق-الەۋمەتتىك ساراپتاما دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسى ۇيىمى بەرگەن جولداما نەگىزىندە جۇرگىزىلەدى. جولداما پاتسيەنت تولىق تەكسەرۋدەن ءوتىپ، ەم قابىلداعاننان كەيىن راسىمدەلەدى. كۋالاندىرۋ بىرنەشە فورماتتا جۇزەگە اسىرىلادى. ازاماتتىڭ جەكە قاتىسۋىمەن، ءۇي جاعدايىندا، مەديتسينالىق ۇيىمداردا، سىرتتاي جانە پرواكتيۆتى تۇردە. بۇگىنگى تاڭدا وبلىستا مۇگەدەكتىكتى بەلگىلەۋ بويىنشا مەملەكەتتىك قىزمەتتى 3445 ازامات العان، - دەيدى دەپارتامەنت باسشىسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى ناتاليا ليتكە.
وڭىردە ازاماتتاردى قابىلداۋ الدىن الا جازىلۋسىز، ساعات 08:00 دەن 12:00 گە دەيىن كەزەك تارتىبىمەن جۇرگىزىلەدى. تۇستەن كەيىن ماماندار قۇجاتتاردى قاراپ، سىرتتاي كۋالاندىرۋ جۇمىستارىن جانە ساراپتامالىق شارالاردى جۇزەگە اسىرادى.
مەديتسينالىق قۇجاتتاردىڭ دۇرىستىعى ماسەلەسىنە دە ەرەكشە نازار اۋدارىلعان. جىل باسىنان بەرى ەلدە جالعان مالىمەت ۇسىنۋ جانە مەديتسينالىق قۇجاتتاردى بەكىتىلگەن تالاپقا ساي راسىمدەمەۋگە بايلانىستى 150 دەن استام زاڭبۇزۋشىلىق انىقتالعان.
- ساراپتاما قورىتىندىسى تەك راستالعان مەديتسينالىق مالىمەتتەر نەگىزىندە جۇزەگە اسىرىلادى. ال جالعان اقپارات پەن قۇجات ۇسىنۋ زاڭ الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعۋى مۇمكىن، - دەپ ەسكەرتتى ن. ليتكە.