مۇگەدەكتىك نەگە ءبىر جىلعا، بەس جىلعا نەمەسە مەرزىمسىز بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىندە مۇگەدەكتىك نەگە ءارتۇرلى مەرزىمگە بەلگىلەنەتىنى ءتۇسىندىرىلدى.
ازاماتتاردا نەلىكتەن ءبىر ادامعا مۇگەدەكتىك ءبىر جىلعا، ەكىنشىسىنە بەس جىلعا، ال جەكەلەگەن جاعدايلاردا قايتا كۋالاندىرۋ مەرزىمىنسىز بەلگىلەنەتىنى تۋرالى سۇراقتار ءجيى تۋىندايدى.
ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىندە مۇگەدەكتىكتى بەلگىلەۋ مەرزىمى دياگنوزدىڭ وزىنە ەمەس، ورگانيزم فۋنكسيالارىنىڭ بۇزىلۋىن جانە مۇگەدەكتىگى بار ادامنىڭ قابىلەتتەرىن قالپىنا كەلتىرۋدىڭ ناقتى مۇمكىندىكتەرىنىڭ بولجامىنا بايلانىستى ايقىندالاتىنى ءتۇسىندىرىلدى.
- ەگەر اۋرۋدىڭ، جاراقات سالدارىنىڭ نەمەسە دەنساۋلىق جاعدايىنىڭ ناتيجەسىندە ورگانيزم فۋنكسيالارىنىڭ بۇزىلۋ دارەجەسى ەمدەۋ جانە وڭالتۋ جۇرگىزۋ ناتيجەسىندە وزگەرۋى مۇمكىن بولسا، مۇگەدەكتىك بەلگىلى ءبىر مەرزىمگە بەلگىلەنەدى. بۇل ادامنىڭ جاعدايىن قايتا باعالاۋعا جانە ونىڭ فۋنكسيونالدىق مۇمكىندىكتەرىندە وزگەرىستەردىڭ بولعان-بولماعانىن ايقىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قايتا كۋالاندىرۋ كەزىندە ماماندار دەنساۋلىق جاعدايىنىڭ ديناميكاسىن، جۇرگىزىلگەن ەمدەۋ مەن وڭالتۋ شارالارىنىڭ ناتيجەسىن، سونداي-اق تىرشىلىك-ارەكەتىنىڭ شەكتەلۋ دارەجەسىن ەسكەرەدى. وسىعان بايلانىستى مۇگەدەكتىك مەرزىمى قايتا بەلگىلەنۋى مۇمكىن، - دەپ ءتۇسىندىردى ماماندار.
مەرزىمسىز مۇگەدەكتىك زاڭنامادا كوزدەلگەن جاعدايلاردا، ورگانيزم فۋنكسيالارىنىڭ بۇزىلۋى تۇراقتى، قايتىمسىز جانە تولىق كولەمدە جۇرگىزىلگەن وڭالتۋ ءىس- شارالارى ءتيىمسىز بولعاندا، سونداي-اق وڭالتۋ الەۋەتى بولماعان كەزدە بەلگىلەنەدى.
وسىلايشا، بىردەي دياگنوزدىڭ بولۋى مۇگەدەكتىكتىڭ مەرزىمى دە بىردەي بولادى دەگەندى بىلدىرمەيدى. ءاربىر جاعداي جەكە قارالادى. شەشىم دەنساۋلىق جاعدايىن، ورگانيزم فۋنكسيالارىنىڭ بۇزىلۋ دارەجەسىن جانە ولاردىڭ قالپىنا كەلۋ مۇمكىندىگىن كەشەندى باعالاۋ نەگىزىندە قابىلدانادى.
وسىعان دەيىن ەل بويىنشا 1333 سايلاۋ ۋچاسكەسى مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا تولىق بەيىمدەلمەگەنىن جازعان ەدىك.