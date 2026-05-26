مەكتەپتەگى سمارتفون ماسەلەسى: جاڭا وقۋ جىلىندا جالپى ەرەجە ەنگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - مينيسترلىك مەكتەپتەگى ساباق بارىسىندا سمارتفوندى پايدالانۋعا قاتىستى ناقتى نورماتيۆتى ەنگىزەدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ق ر وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا ءمالىم ەتتى.
- قازىر سەناتتا ءتيىستى زاڭ قارالىپ جاتىر. اتالعان قۇجات اياسىندا وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى ورتاق ۇستانىمدى ەرەجە ارقىلى بەكىتەتىن بولادى. بۇعان دەيىن ءاربىر مەكتەپتە، ءار سىنىپتا نەمەسە ءاربىر مۇعالىمنىڭ ءوزىنىڭ ۇستانىمىنا سايكەس، سمارتفوندى پايدالانۋ ءتارتىبى مەكتەپتە جەكەشە شەشىلەتىن. كەيبىر جوعارى سىنىپتاردا ينتەرنەت رەسۋرستاردى پايدالانۋ ءۇشىن رۇقسات الاتىن.
سوندىقتان سمارتفوندار بويىنشا ورتاق ۇستانىم بولماعانى راس، - دەدى ج. سۇلەيمەنوۆا ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگىدە.
وسى ورايدا ول 2026-2027 جاڭا وقۋ جىلىنا مينيسترلىك ناقتى ورتاق ۇستانىمدى ەنگىزەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- قازىر بۇل سالانى زەردەلەپ جاتىرمىز. توعىزىنشى سىنىپقا دەيىن بالالاردىڭ «ەكراندى قاراۋ ۋاقىتى» دەگەن الەمدىك نورماتيۆ بار. سول نورماتيۆتى نەگىزگە الماقپىز. ەكىنشىدەن، 10-11 سىنىپتا رەسۋرستاردىڭ ءبىرازى سمارتفونعا تىكەلەي بايلانىستى. وسى ورايدا ونى پايدالانۋ ۋاقىتىن قاراستىرامىز. ال بىرىنشىدەن توعىزىنشى سىنىپقا دەيىن تەك قانا ساباق بارىسىندا سمارتفوندى پايدالانۋعا قاتىستى ناقتى نورماتيۆتى ەنگىزەمىز، - دەدى مينيستر.
ۆەدومستۆو باسشىسى تولىق شەكتەۋ بولمايتىنىن، سەبەبى بالانىڭ قوعامدىق جەردەگى قاۋىپسىزدىگى مەن اتا-اناسىمەن بايلانىسى ءۇشىن سمارتفون كەرەك ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ەڭ باستىسى، ساباق كەزىندە پايدالانۋدىڭ ەرەجەسىن ەنگىزۋىمىز كەرەك، - دەدى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.
ايتا كەتەيىك، بالالارعا الەۋمەتتىك جەلىلەرگە تىيىم سالاتىن نورمالار قۇرىلتايدا قارالادى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، پارلامەنت ماجىلىسىندە قارالعان زاڭ جوباسى اياسىندا وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مەكتەپتەردەگى سمارتفوندى پايدالانۋ ءتارتىبىن ايقىندايدى.