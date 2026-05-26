مەكتەپتەردە ب ج ب مەن ت ج ب تولىق الىنىپ تاستالا ما - مينيسترلىك جاۋابى
استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا ۇكىمەتتەگى بريفينگتە وقۋشىلار ءۇشىن ءبولىم بويىنشا جيىنتىق باعالاۋ (ب ج ب) مەن توقساندىق جيىنتىق باعالاۋدى (ت ج ب) الىپ تاستاۋ مۇمكىندىگىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، قازىر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى ب ج ب مەن ت ج ب ماسەلەلەرى بويىنشا ۇلكەن اناليتيكالىق جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر.
- ب ج ب مەن ت ج ب قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءبىلىم بەرۋ ستاندارتىندا قاراستىرىلعان كريتەريالدى باعالاۋ جۇيەسى. سوندىقتان ءبىز ستاندارتقا ديكتانت، شىعارما، مازمۇنداما سەكىلدى جەكە باقىلاۋ جۇمىستارىن ەنگىزىپ جاتىرمىز. سول سەبەپتى ب ج ب مەن ت ج ب- دان بىرتىندەپ باس تارتامىز دەپ ويلايمىز. مۇنداي وزگەرىستەردى ەنگىزۋ ءۇشىن ناقتى نەگىزدەمە مەن جان-جاقتى ساراپتاما قاجەت، - دەدى مينيستر.
سونىمەن قاتار سپيكەر بيىل وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ ورتا ءبىلىم كوميتەتى 2025-2026 وقۋ جىلىنداعى 1-11-سىنىپتار بويىنشا تەك ب ج ب مەن ت ج ب- عا قاتىستى تالداۋ جۇرگىزىپ، تاپسىرمالار مەن جاۋاپتاردى قاراستىرعانىن اتاپ ءوتتى.
- الايدا كەيبىر جۇيەلەر ب ج ب مەن ت ج ب جاۋاپتارىن جۇكتەمەيدى. سوندىقتان تامىز كونفەرەنسياسىنا دەيىن قاي سىنىپتاردا بۇل جۇيە ساقتالاتىنىن، ال قاي سىنىپتاردا باسقا باعالاۋ تۇرىمەن الماستىرىلاتىنىن ناقتى ايتامىز، - دەپ تولىقتىردى ۆەدومستۆو باسشىسى.
بۇعان دەيىن پەداگوگ قىزمەتىن باعالاۋ جۇيەسى جاڭاراتىنىن جازعانبىز.