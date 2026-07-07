مەكتەپ فورماسىنا قاتىستى وزگەرىس بولا ما؟ وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى ماڭىزدى ساۋالعا جاۋاپ بەردى
استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا مەكتەپ فورماسىنا قاتىستى ماڭىزدى ساۋالعا جاۋاپ بەردى.
بۇل تۋرالى شەنەۋنىك Ana tili گازەتىنە بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى. مينيسترگە «كەيىنگى جىلدارى مەكتەپ فورماسىنا قاتىستى پىكىرتالاس جيىلەدى. ءبىرى ءبىرىڭعاي مەكتەپ فورماسى ءتارتىپ پەن تەڭدىكتى قامتاماسىز ەتەدى دەسە، ەندى ءبىرى وقۋشىلارعا ەركىندىك بەرىپ، ىڭعايلى كيىم ۇلگىسىنە كوشۋ كەرەك دەپ سانايدى. سىزدىڭشە، مەكتەپ فورماسى مىندەتتى بولۋى كەرەك پە؟» دەگەن ساۋال قويىلعان.
«مەكتەپ فورماسى وقۋشىلاردىڭ الەۋمەتتىك جاعدايىنا قاراي جىكتەلۋىنە جول بەرمەۋى كەرەك. ونىڭ نەگىزگى ماقساتى - مەكتەپتەگى الەۋمەتتىك تەڭدىكتى قامتاماسىز ەتۋ. بۇل ماسەلە تەك وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ قۇزىرەتىنە جاتپايدى. بۇل - بىرنەشە مەملەكەتتىك ورگاننىڭ بىرلەسىپ قارايتىن ماسەلەسى. ءبىزدىڭ ويىمىزشا، مەكتەپ فورماسىنا قاتىستى ءبىرىڭعاي ستاندارت قالىپتاستىرۋ قاجەت. قازىر ءار مەكتەپتىڭ قامقورشىلىق كەڭەسى مەكتەپ فورماسىنىڭ ۇلگىسى مەن ءتۇسىن ءوز جارعىسىنا سايكەس بەكىتەدى، ال اتا-انالار سوعان ساي ساتىپ الادى. ءبىرىڭعاي ستاندارت ەنگىزىلسە، بىرنەشە ماسەلە قاتار شەشىلەر ەدى. سونىڭ ءبىرى - وتاندىق جەڭىل ونەركاسىپتى قولداۋ. بۇگىندە مەكتەپ فورماسىنىڭ باسىم بولىگى شەتەلدەن جەتكىزىلەدى. ال ءبىز ونى مۇمكىندىگىنشە قازاقستاندا تىگۋ كەرەك دەگەن ۇستانىمدامىز. بۇل وتاندىق ءوندىرىستى دامىتۋعا دا، جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشۋعا دا ىقپال ەتەدى. بۇل ماسەلە ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىمەن، ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ قارالىپ جاتىر. وسى باعىتتى ايدا عالىم قىزىمەن دە تالقىلادىق. ورتاق ماقساتىمىز - مەكتەپ فورماسىن ەلىمىزدە ءوندىرۋ مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋ»، - دەدى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.