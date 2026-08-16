مەكتەپ وقۋشىسى قانشا ساعات ۇيىقتاۋى كەرەك: د س م ماڭىزدى كەڭەس بەردى
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى وقۋ جىلى قارساڭىندا بالا ۇيقىسىنىڭ ماڭىزدىلىعى تۋرالى اتا-انالارعا ۇسىنىمدار بەردى.
جاڭا وقۋ جىلى باستالعانعا دەيىن اتا- انالارعا بالالاردىڭ قالىپتى ۇيقى رەجيمىن الدىن الا قالپىنا كەلتىرۋ ۇسىنىلادى. 6- 12 جاستاعى مەكتەپ وقۋشىلارى تاۋلىگىنە 9- 12 ساعات، ال 13- 18 جاستاعى جاسوسپىرىمدەر 8- 10 ساعات ۇيىقتاۋى قاجەت. تولىققاندى دەمالىس بالانىڭ زەيىنىن شوعىرلاندىرۋىنا، جاڭا اقپاراتتى جاقسى مەڭگەرۋىنە جانە وقۋ كۇنى بويى جۇمىسقا قابىلەتتىلىگىن ساقتاۋعا كومەكتەسەدى.
جاڭا وقۋ جىلى قارساڭىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى اتا- انالارعا بالالار ءۇشىن تولىققاندى ۇيقىنىڭ ماڭىزدىلىعىن ەسكە سالدى.
مەكتەپكە دايىندىق - مەكتەپ فورماسىن، ريۋكزاك پەن وقۋ قۇرالدارىن ساتىپ الۋمەن عانا شەكتەلمەيدى. كۇن ءتارتىبىن الدىن الا رەتتەۋ دە ماڭىزدى. اسىرەسە جازعى دەمالىس كەزىندە بالا كەش جاتىپ، كەش تۇرۋعا ۇيرەنىپ قالعان بولسا، وعان ەرەكشە نازار اۋدارعان ءجون.
ماماندار وقۋ جىلى باستالعانشا كۇتپەي، ۇيقىعا جاتۋ جانە تاڭەرتەڭ ويانۋ ۋاقىتىن بىرتىندەپ ەرتەرەك ۋاقىتقا اۋىستىرۋدى ۇسىنادى. بۇل مەكتەپ رەجيمىنە جايلى بەيىمدەلۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
بالاعا قانشا ساعات ۇيقى قاجەت
ۇيقىعا دەگەن قاجەتتىلىك جاس ەرەكشەلىگىنە بايلانىستى. امەريكالىق پەدياتريا اكادەمياسىنىڭ ۇسىنىمدارىنا سايكەس، بالالارعا:
* 1 جاسقا دەيىن - تاۋلىگىنە 12- 16 ساعات ۇيقى؛
* 1 جاستان 2 جاسقا دەيىن - 11- 14 ساعات؛
* 3 جاستان 5 جاسقا دەيىن - 10- 13 ساعات؛
* 6 جاستان 12 جاسقا دەيىن - 9- 12 ساعات؛
* 13 جاستان 18 جاسقا دەيىن - 8- 10 ساعات ۇيقى قاجەت.
مەكتەپ وقۋشىلارى ءۇشىن ۇيقىنىڭ ۇزاقتىعىمەن قاتار ونىڭ تۇراقتى بولۋى دا ماڭىزدى. بالانىڭ كۇن سايىن شامامەن ءبىر ۋاقىتتا ۇيىقتاپ، ءبىر ۋاقىتتا ويانعانى دۇرىس.
تولىققاندى ۇيقى اعزانىڭ قالپىنا كەلۋى ءۇشىن قاجەت جانە زەيىنگە، ەستە ساقتاۋ قابىلەتىنە، ەموتسيونالدىق جاعدايعا، سونداي-اق جاڭا اقپاراتتى قابىلداۋ قابىلەتىنە تىكەلەي بايلانىستى.
ءبىرىنشى سىنىپ وقۋشىلارىنا ەرەكشە كوڭىل ءبولۋ قاجەت
ءبىرىنشى سىنىپقا بارۋ بالانىڭ قالىپتاسقان كۇن ءتارتىبىن ايتارلىقتاي وزگەرتەدى. جاڭا رەجيم، ساباقتار، ەرتە تۇرۋ جانە كوپتەگەن جاڭا اسەرلەر بەيىمدەلۋگە بەلگىلى ءبىر ۋاقىتتى تالاپ ەتەدى.
سوندىقتان قاجەت بولعان جاعدايدا ماماندار ءبىرىنشى سىنىپ وقۋشىلارىنا ۇزاقتىعى ەكى ساعاتقا دەيىنگى قوسىمشا كۇندىزگى دەمالىستى قاراستىرۋدى ۇسىنادى.
العاشقى اپتالارداعى باستى مىندەت - بالانىڭ جاڭا كۇن تارتىبىنە بىرتىندەپ ۇيرەنۋىنە كومەكتەسۋ جانە ونىڭ قالپىنا كەلۋىنە جەتكىلىكتى ۋاقىت بەرۋ.
كانيكۋلدان كەيىن مەكتەپ رەجيمىن قالاي قالپىنا كەلتىرۋگە بولادى
مەكتەپ رەجيمىنە الدىن الا جانە كۇرت وزگەرىسسىز كوشكەن دۇرىس. ەگەر بالا جازدا كەش ۇيىقتاۋعا ۇيرەنىپ قالسا، ۇيىقتاۋ ۋاقىتىن بىرتىندەپ ەرتەرەك ۋاقىتقا اۋىستىرۋعا بولادى.
اتا-انالارعا بىرنەشە قاراپايىم ەرەجەنى ۇستانۋ ۇسىنىلادى.
كۇن ءتارتىبىن ساقتاۋ. بالانى كۇن سايىن شامامەن ءبىر ۋاقىتتا ۇيىقتاتىپ، ءبىر ۋاقىتتا وياتۋعا تىرىسقان ءجون. مۇمكىندىگىنشە دەمالىس كۇندەرى دە قالىپتاسقان ءتارتىپتى ساقتاعان دۇرىس.
ۇيىقتار الدىندا گادجەتتەردى پايدالانۋدى شەكتەۋ. كەشكى ۋاقىتتا سمارتفون، پلانشەت جانە كومپيۋتەردى پايدالانۋدى ازايتىپ، سونداي-اق تىم بەلسەندى ويىندار مەن ەموتسيالىق تۇرعىدان اسەرلى كونتەنتتەن باس تارتقان ءجون.
ۇيقى الدىندا تىنىش ورتا قالىپتاستىرۋ. سەرۋەندەۋ، جىلى دۋش قابىلداۋ، كىتاپ وقۋ نەمەسە تىنىش اڭگىمەلەسۋ بالاعا كۇندىزگى بەلسەندىلىكتەن دەمالىسقا اۋىسۋعا كومەكتەسەدى.
بولمەنى ۇيقىعا دايىنداۋ. بولمەنى ۇنەمى جەلدەتىپ، قولايلى تەمپەراتۋرانى ساقتاپ، جايلى ۇيىقتايتىن ورىن ۇيىمداستىرعان ءجون.
ۇيقى ۋاقىتىن قىسقارتۋعا بولمايدى
قوسىمشا ساباقتار، ءۇي تاپسىرمالارى نەمەسە ويىن-ساۋىقتار تۇنگى دەمالىس ۋاقىتىن ۇنەمى قىسقارتپاۋى ءتيىس.
ۇيقىنىڭ جەتكىلىكسىزدىگى كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن: بالانىڭ زەيىنىن شوعىرلاندىرۋى، نازارىن ساقتاۋى جانە وقۋ كۇنى بويى ناتيجەلى جۇمىس ىستەۋى قيىندايدى.
سوندىقتان مەكتەپ باستالعانعا دەيىن كۇن ءتارتىبىن قالپىنا كەلتىرىپ، ەرتە تۇرۋ مەن ۋاقىتىندا ۇيىقتاۋدى بىرتىندەپ قالىپتى ادەتكە اينالدىرعان دۇرىس.
تولىققاندى ۇيقى - وقۋ كۇنىنىڭ ناتيجەلى ءوتۋىنىڭ ماڭىزدى ءارى قاراپايىم قۇرامداس بولىگى. ۇيقىسى قانىققان بالا ساباققا زەيىن قويۋعا، جاڭا اقپاراتتى قابىلداۋعا، وقۋ جۇكتەمەسىن جەڭىل ەڭسەرۋگە جانە كۇنى بويى بەلسەندى بولۋعا بەيىم كەلەدى.
ايتا كەتەيىك، ون جاستاعى ۇلى ۇيقىسىزدىق دەرتىنە شالدىققان قىزىلوردالىق انا شىرىلداپ ءجۇر.