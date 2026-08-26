مەكتەپ بالانىڭ ءوز ۇيىندەي بولۋى كەرەك - پرەزيدەنت بالا تاربيەسى تۋرالى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ مەكتەپتەردى تەك ءبىلىم بەرەتىن ورىن ەمەس، بالا تاربيەسى مەن جاڭا قوعامدىق مادەنيەتتى قالىپتاستىراتىن ورتاعا اينالدىرۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى.
وقۋشىلار مەكتەپكە زور ىنتامەن بارىپ، ونى ءبىلىم الاتىن، دوستارىمەن ارالاساتىن ءارى بالالىق شاعى وتەتىن «ءوز ۇيىندەي» قابىلداۋى كەرەكتىگى ايتىلدى.
رەسپۋبليكالىق تامىز كونفەرەنتسياسىندا پرەزيدەنت بالا تاربيەسى ماسەلەسىنە باسا ءمان بەرۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى. قوعامدا زاڭ مەن تارتىپكە، تازالىققا، مادەنيەتتىلىككە نەگىزدەلگەن جاڭا ەتيكا قالىپتاستىرۋ ءىسى ءدال وسى ماڭىزدى ميسسيانى جۇزەگە اسىرۋدان باستالادى.
- قازىر ەلىمىزدە 7 ميلليونعا جۋىق بالا بار. جاستارمەن قوسا ەسەپتەگەندە ولاردىڭ ۇلەسى حالىق سانىنىڭ جارتىسىنا جۋىقتايدى. ەلىمىزدىڭ كەلەشەگى جارقىن بولسىن دەسەك، ەڭ الدىمەن، ۇلاعاتتى ۇرپاق تاربيەلەۋىمىز كەرەك. جاستاردىڭ بويىنا وتانشىلدىق، ءبىلىمپازدىق، ەڭبەكقورلىق قۇندىلىقتارىن ءسىڭىرۋىمىز قاجەت. ايتپەسە، سالىنعان مەكتەپتەردەن، ءبىلىم سالاسىنداعى يننوۆاتسيالىق شەشىمدەردەن ەش ناتيجە بولماسى انىق، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇل تۇرعىدان العاندا، وقۋ-اعارتۋ سالاسى ايرىقشا ءرول اتقاراتىنى بارشاعا ءمالىم.
- مەكتەپتەر ساپالى بىلىممەن قاتار تاعىلىمدى تاربيەنىڭ وشاعى بولۋى كەرەك. بالالار مەكتەپكە زور ىنتامەن بارۋى قاجەت. ولار مەكتەپتى ءبىلىم الاتىن، قۇرداستارىمەن ارالاساتىن جانە ومىرىندەگى ەڭ تاماشا جىلداردى - بالالىق پەن جاستىق شاقتىڭ شىنايى عاجاپ كەزەڭدەرىن وتكىزەتىن ءوز ۇيىندەي قابىلداۋعا ءتيىس. قالاي بولعاندا دا، جاعداي ءدال سولاي بولۋى قاجەت، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى مەكتەپتەرگە ج ي ەنگىزۋ تاپسىرماسى ءتيىستى دەڭگەيدە ورىندالماعانىن سىناعان ەدى. پرەزيدەنت بالالار مەن پەداگوگتەردىڭ ج ي- ءدى دۇرىس ءارى جۇيەلى قولدانۋ ءتارتىبىن بەلگىلەيتىن پارمەندى شارالاردى شۇعىل قابىلداۋدى تاپسىردى.