مەكتەپ ماڭىندا باقىلاۋ كۇشەيەدى: جاڭا وقۋ جىلىنا قانداي دايىندىق ءجۇرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - جاڭا وقۋ جىلى قارساڭىندا ەلىمىزدە بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋ شارالارى قولعا الىندى.
پوليتسيا مەكتەپ ماڭىنداعى جولدار مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلدەرىن تەكسەرىپ، پاترۋلدىك باعىتتاردى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا جاقىنداتادى. مەكتەپتەردەگى دابىل تۇيمەلەرى، بەينەباقىلاۋ جانە كىرىپ-شىعۋدى باقىلاۋ جۇيەلەرىنىڭ جۇمىسىنا دا ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. بۇل تۋرالى ق ر ءى ءى م اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى قۇرالاي كارينا مالىمدەدى.
ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ول جاڭا وقۋ جىلى قارساڭىندا بالالاردى قورعاۋ باعىتىندا اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستارعا توقتالدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل جۇمىس «ءۇي - مەكتەپ - ءۇي» باعىتىن عانا ەمەس، ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىن، قوعامدىق ورىندار مەن ينتەرنەت كەڭىستىگىن دە قامتيدى.
مەكتەپكە بارار جولعا باقىلاۋ كۇشەيەدى
وقۋ جىلى باستالعاندا كوشەدە بالالار كوبەيىپ، مەكتەپ ماڭىنداعى كولىك قوزعالىسى ارتادى. سوندىقتان ساباق باستالعانعا دەيىن پوليتسيا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا جاقىن اۋماقتاردى، كىرەبەرىس جولدار مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلدەرىن قاراپ شىعادى.
جول بەلگىلەرىنىڭ، قورشاۋلار مەن جارىقتاندىرۋ جۇيەسىنىڭ جاعدايى، سونداي-اق جول قاۋىپسىزدىگىنە ارنالعان باسقا دا تەحنيكالىق قۇرالداردىڭ جارامدىلىعى تەكسەرىلەدى.
پاترۋلدىك باعىتتار مەكتەپتەرگە جاقىنداتىلىپ، ساباق باستالاتىن جانە اياقتالاتىن ۋاقىتتا پاترۋلدەۋ كۇشەيتىلەدى.
بۇدان بولەك، 15-30-تامىز ارالىعىندا رەسپۋبليكا بويىنشا «نازار اۋدارىڭىز، بالالار!» اكسياسى ءوتىپ جاتىر. ونىڭ ماقساتى - قۇقىق بۇزۋشىلىقتار مەن ءتۇرلى وقيعالاردىڭ الدىن الىپ، بالالاردىڭ جولداعى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ.
قۇرالاي كارينا جۇرگىزۋشىلەردى مەكتەپتەر، جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلدەرى مەن بالالار كوپ جينالاتىن ورىنداردىڭ ماڭىندا بارىنشا ساق بولۋعا شاقىردى.
- بالا جولداعى جاعدايدى دۇرىس باعالاماۋى مۇمكىن. سوندىقتان جۇرگىزۋشى قاۋىپتى الدىن الا بولجاپ، جول-كولىك وقيعاسىنا جول بەرمەۋ ءۇشىن بارلىق شارانى قابىلداۋى كەرەك، - دەدى ول.
مەكتەپتەردىڭ قاۋىپسىزدىك جۇيەسى قالاي تەكسەرىلەدى
ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا دابىل تۇيمەلەرى، بەينەباقىلاۋ جانە كىرىپ-شىعۋدى باقىلاۋ قۇرالدارىنىڭ جۇمىسى تەكسەرىلەدى.
سونىمەن قاتار قاۋىپ تونگەندە، كۇدىكتى ادام نەمەسە زات بايقالعاندا قالاي ارەكەت ەتۋ كەرەكتىگى پىسىقتالادى.
- ءار مەكتەپكە قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە جاۋاپتى پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى مەن ىشكى ىستەر ورگاندارىنىڭ قىزمەت باسشىلارى بەكىتىلگەن. كامەلەتكە تولماعاندارمەن، الەۋمەتتىك جاعدايى قيىن وتباسىلارمەن جانە پروفيلاكتيكالىق ەسەپتە تۇرعان ادامدارمەن جۇمىس تا كۇشەيتىلگەن، - دەدى قۇرالاي كارينا.
اتا-انالار نەنى ەسكەرۋى كەرەك
قۇرالاي كارينانىڭ ايتۋىنشا، بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگى كوپ جاعدايدا ەرەسەكتەردىڭ قىراعىلىعىنا بايلانىستى. سوندىقتان اتا-انا بالاسىنىڭ قايدا جانە كىممەن جۇرگەنىن ءبىلىپ وتىرعانى ءجون.
بالانىڭ مىنەز-قۇلقىنداعى وزگەرىستەردى دە ەلەۋسىز قالدىرماعان دۇرىس. اقشاسى نەمەسە زاتتارى سەبەپسىز جوعالسا، قورقىنىش پايدا بولىپ، تۇيىقتالا باستاسا نەمەسە مەكتەپكە بارعىسى كەلمەسە، ونىڭ سەبەبىنە ءمان بەرۋ قاجەت.
بالانىڭ ينتەرنەتتە كىممەن سويلەسىپ جۇرگەنىن دە نازاردان تىس قالدىرماعان ءجون. وسىنداي جاعدايلار بايقالسا، پوليتسياعا دەرەۋ حابارلاۋ قاجەت.
- ءبىز اتا-انالاردىڭ الاڭداۋشىلىعىن تۇسىنەمىز جانە ونى بىرگە بولىسەمىز. ءبىز ءۇشىن ءار بالانىڭ ءومىرى، دەنساۋلىعى جانە بولاشاعى ماڭىزدى. ونى قورعاۋ - ورتاق مىندەت، - دەدى قۇرالاي كارينا.
بۇعان دەيىن ءىىم جاڭا وقۋ جىلى قارساڭىندا اتا-انالار مەن ۇستازدارعا بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قاتىستى ۇندەۋ جاساعانىن جازعان ەدىك.