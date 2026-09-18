مەكتەپ اسحاناسىن سىنايتىن اتا-انالار بالالارىنا نە سالىپ بەرەدى؟
استانا. قازاقپارات - ەلوردالىق مەكتەپتەردەگى اسحانا ءمازىرى مەن بالالاردىڭ تاماقتانۋ ساپاسى ءجيى سىنعا ۇشىراپ جاتادى. الەۋمەتتىك جەلىدە مەكتەپ ءمازىرىن سىناعان اتا-انالار ءوز كوڭىلدەرى تولمايتىنىن ايتىپ، بۇل تاقىرىپتى ءجيى كوتەرەدى.
وسىعان وراي قامقورشىلىق كەڭەستىڭ ءتورايىمى، براكەراجدىق كوميسسيا مۇشەسى باقتىحان شانبايەۆا «24KZ» تىلشىسىنە حابارلاسىپ، بۇل ماسەلەنىڭ ەكىنشى تاراپىن ايتىپ بەردى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، اسحانا ءمازىرى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قولدانىستاعى نورماتيۆتىك تالاپتارىنا سايكەس قاتاڭ تۇردە ازىرلەنەدى. مەكتەپ اسحاناسىنداعى وقۋشىلاردىڭ تاماقتانۋ ءمازىرى مەكتەپتىڭ نەمەسە اسحانا قىزمەتكەرىنىڭ جەكە قالاۋىمەن جاسالمايدى. وسى تالاپتارعا سايكەس مەكتەپتە ماۋسىمدىق پەرسپەكتيۆالىق ءمازىر ازىرلەنەدى. ءمازىر وقۋشىلاردىڭ جاس ەرەكشەلىگىنە، فيزيولوگيالىق قاجەتتىلىكتەرىنە، تاعامنىڭ قۇندىلىعىنا جانە دۇرىس ءارى تەڭگەرىمدى تاماقتانۋ تالاپتارىنا ساي جاسالادى. ياعني، مەكتەپ اسحاناسى كۇندەلىكتى تاعامداردى ءوز بەتىنشە قالاعانىنشا وزگەرتە المايدى، - دەيدى باقتىحان شانبايەۆا.
الايدا بۇل ماسەلەنىڭ ەكىنشى تاراپى دا بار. اسحانا ءمازىرى وقۋشىلاردىڭ جاس ەرەكشەلىگىنە ساي سالاۋاتتى تاماقتانۋ تالاپتارىنا سايكەس جاسالعانىمەن، كەي جاعدايدا اتا-انالاردىڭ وزدەرى بالالارىنىڭ دۇرىس تاماقتانۋىنا كەرى اسەر ەتەتىن ونىمدەردى بەرىپ جىبەرەدى. اتا- انالاردىڭ اسحانا تاعامىنا قاتىستى شاعىمىن ءجيى ەستيمىز. ءبىراق «اتا-انالار وزدەرى بالالارىنا نە سالاتىنىن كورەيىك» دەپ، ولاردىڭ نە بەرىپ جىبەرەتىنىن كورسەتكىمىز كەلدى، - دەيدى باقتىحان شانبايەۆا.
رەداكسيامىزعا جولدانعان ماتەريالدار مەن فوتولاردان بالالاردىڭ تاعام ساۋىتىندا (لانچبوكس) نەمەسە سومكەسىندە زياندى سنەكتەر مەن تاتتىلەر جۇرەتىنىن بايقاۋعا بولادى. اتاپ ايتقاندا، سۋرەتتەردە چيپسىلار، شوكولادتار مەن پەچەنەلەر انىق كورىنىس تاپقان. ماماندار بالانىڭ دەنساۋلىعى مەن دۇرىس تاماقتانۋ ادەتى ەڭ الدىمەن وتباسىنان باستالاتىنىن ەسكە سالادى.
مەكتەپ اسحاناسىنداعى بەكىتىلگەن ستاندارتقا ساي ىستىق تاماقتان باس تارتقان وقۋشىلاردىڭ ۇيدەن نەمەسە دۇكەننەن اكەلەتىن تاعامدارمەن قورەكتەنۋى اسقازان-ىشەك جولدارىنىڭ جۇمىسىنا اۋىر ءتيىپ، بالا دەنساۋلىعىنا كەرى اسەرىن تيگىزۋى مۇمكىن. اتا-انالاردىڭ مەكتەپتە بەكىتىلگەن مازىرمەن جانە كۇندەلىكتى اس مازىرىمەن تانىسۋعا تولىق قۇقىعى بار. ەڭ باستىسى - بالالاردىڭ قاۋىپسىز، ساپالى، قۇنارلى جانە تەڭگەرىمدى تاماقتانۋىن قامتاماسىز ەتۋ.