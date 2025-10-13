كريوكونسەرۆاتسيا - سانالى انا بولۋدى جوسپارلاۋدىڭ سەنىمدى شەشىمى
استانا. KAZINFORM - كريوكونسەرۆاتسيا دەگەندى ەستۋىڭىز بار ما؟ مەديتسيناداعى ماڭىزدى تەرمينگە قاتىستى سالا مامانى پىكىر ءبىلدىردى.
- كريوكونسەرۆاتسيا ءادىسى - 196 گرادۋس ايازدا سۇيىق ازوتتا انالىق ۇرىقتى نەمەسە اتالىق ۇرىقتى نەمەسە ەمبريوندى قاتىرىپ قويۋ. ول ەندى قازىرگى عىلىمنىڭ ءبىر جەتىستىگى. بۇرىنعى كەزدە ونداي مۇمكىندىك بولماعان. وسىدان 15-20 جىل بۇرىن ەڭ ءبىر ءتيىمدى 100 پايىز ناتيجە بەرەتىن ءادىس ويلاپ شىعارىلعان. بۇل كوبىنەسە ەكو جاسايتىن كەزدە ماڭىزدى، - دەيدى پروفەسسور سالتانات بايقوشقاروۆا.
مامان پىكىرىنشە، كۇيەۋگە شىقپاي جۇرگەن قىزداردىڭ كوبى سول ادىسكە جۇگىنگىسى كەلەدى ەكەن. اسىرەسە، 30-35 تەن اسقان نازىك جاندىلاردان ءوتىنىش كوپ تۇسەدى.
- ءبىراق، ول كريوكونسەرۆاتسيا ءادىسى انالىق ۇرىقتى الىپ، العاشقىدا گارموندىق ستيمۋلياتسيا جاسالادى. سودان كەيىن ۋلترا دىبىقتىق زەرتتەۋدىڭ كومەگىمەن ينەمەن تەسىپ الامىز. سودان كەيىن جاقسى، ساپالى انالىق ۇرىقتاردى قاتىرىپ قويامىز. ەر ادامدا اتالىق ۇرىقتى قاتىرۋعا بولادى. ەر ادامنىڭ ۇرىعىن قاتىرۋ وتە جەڭىل. ءول ادىس بۇرىننان قولدانىلاتىن. ال، ايەلدىڭ ۇرىعىن قاتىرۋ وتە قيىن. ويتكەنى ول وتە ۇلكەن جاسۋشا، - دەيدى سپيكەر.
دەگەنمەن، سالتانات بايقوشقاروۆا بارلىعى تابيعي جولمەن بولعانى دۇرىس دەپ ەسەپتەيدى. ءول ۇشىن جاستار ۋاقىتىلى ۇيلەنۋى كەرەك.
- مەن ءدال وسى ادىسپەن بالالى بولىڭدار دەپ ۇگىتتەمەيمىن. بارلىعى تابيعي تۇردە بولعانى دۇرىس. ال، ەندى مۇلدەم امال جوق بولسا، وندا جاساۋعا بولادى. 35-40 تان اسقان سوڭ ۇرىقتى قاتىرىپ قويۋدىڭ كەرى اسەرى دە بار. ۇرىقتىڭ ساپاسى ناشارلايدى. ءبىر بالانى دۇنيەگە اكەلى ءۇشىن 36-44 انالىق ۇرىققا دەيىن كەرەك بولادى. ول وڭاي شارۋا ەمەس، - دەدى ول سۇحبات بارىسىندا.