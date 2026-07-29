كريشتيانۋ رونالدۋ كينوعا تۇسەدى
استانا. قازاقپارات - الەم فۋتبولىنىڭ جۇلدىزى كريشتيانۋ رونالدۋ بۇدان بىلاي الەم چەمپيوناتتارىنا قاتىسپايتىنىن مالىمدەپ، جانكۇيەرلەرىن جاڭا قىرىنان تاڭعالدىردى. سپورتشى پروديۋسەر اتانىپ قانا قويماي، بريتانيالىق «Day 1s» سەريالىندا اكتەر رەتىندە باق سىناماق.
دراما جانرىندا ءتۇسىرىلىپ جاتقان بۇل جوباعا كومەديالىق ەلەمەنتتەر دە قوسىلعان. قازىرگى تاڭدا سەريالدىڭ ءتۇسىرىلىم جۇمىستارى قىزۋ ءجۇرىپ جاتىر. رونالدۋمەن بىرگە ەكرانعا «ارسەنالدىڭ» بۇرىنعى شابۋىلشىسى تەرري انري جانە «ميللياردى» مەن «رودينا» سەريالدارىنىڭ جۇلدىزى، بريتاندىق اكتەر دەميەن ليۋيس شىعادى.
جاڭا شوۋدى UR•Marv Studios كومپانياسى تۇسىرۋدە. بۇل ستۋديانى اتاقتى فۋتبولشى ءوزىنىڭ ارىپتەسى، «كينگسمان» فيلمدەرىمەن تانىمال رەجيسسەر مەتتيۋ ۆونمەن بىرگە باسقارادى. سەريالدىڭ رەجيسسەرلىك تىزگىنىن دە مەتتيۋ ۆوننىڭ ءوزى ۇستاعان. كريشتيانۋ الاڭدا مەن ەشقاشان جازا المايتىن تاريحتاردى جاسادى، ەندى ونىمەن بىرگە شابىتتاندىراتىن فيلمدەر ءتۇسىرۋدى اسىعا كۇتەمىن، - دەيدى رەجيسسەر The Sun باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
ايتا كەتەيىك، بۇل - رونالدۋدىڭ كوركەم فيلمدەگى العاشقى تاجىريبەسى. بۇعان دەيىن ول انيماتسيالىق مۋلتسەريالداردى دىبىستاپ، دەرەكتى فيلمدەر مەن جارنامالاردا عانا كورىنگەن بولاتىن. «Day 1s» سپورتتىق دراماسى زاماناۋي فۋتبول بيزنەسىنىڭ سىرت كوزگە كورىنبەيتىن تىنىس-تىرشىلىگى تۋرالى باياندايدى. سيۋجەتتىڭ ورتالىعىندا ىقپالدى بريتاندىق فۋتبول اگەنتى ستەنلي دالتون تۇر. ءداستۇرلى فۋتبول فيلمدەرى سياقتى الاڭداعى ويىنعا ەمەس، بۇل جوبا اگەنتتەر مەن فۋتبول فۋنكسيونەرلەرى كۇن سايىن بەتپە-بەت كەلەتىن ينتريگالارعا، قارجىلىق مامىلەلەرگە جانە جاسىرىن كۇرەسكە باسىمدىق بەرەدى.
سەريالدىڭ يدەياسى تاجىريبەلى فۋتبول اگەنتە داررەن دەينگە تيەسىلى . سسەناريگە ونىڭ جەكە كاسىبي تاجىريبەسى نەگىز بولعان. سونىمەن قاتار، جاساۋشىلار بۇل جوبانى جەڭىل كومەديالىق «تەد لاسسو» سەريالىمەن سالىستىرۋعا كەلمەيتىنىن، مۇندا شىنايى دراما باسىم بولاتىنىن اتاپ ءوتتى. كريشتيانۋ رونالدۋدىڭ سەريالداعى ناقتى ءرولى ازىرگە قۇپيا ساقتالىپ وتىر. كينوينسايدەرلەردىڭ ايتۋىنشا، ول وقيعا جەلىسىنە تولىق قاتىساتىن جارقىن كەيىپكەرلەردىڭ ءبىرى بولۋى مۇمكىن.
رونالدۋ مەن دجوردجينانىڭ ۇزاق كۇتكەن تويى قاشان وتەدى؟
الەمدىك بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى مەن الەۋمەتتىك جەلىلەردە كريشتيانۋ رونالدۋ مەن ونىڭ قالىڭدىعى دجوردجينا رودريگەستىڭ ۇيلەنۋ تويىنا قاتىستى ءتۇرلى اقپارات قاۋلاپ ءجۇر. دەگەنمەن، جۇلدىزدى جۇپ بۇل قاۋەسەتتەرگە قاتىستى ازىرگە ەشقانداي رەسمي مالىمدەمە جاساعان جوق. قازىرگى ۋاقىتتا ولار ماڭىزدى تۋرنيردەن كەيىن وتباسىمەن بىرگە دەمالىستا ءجۇر .
فۋتبول جانكۇيەرلەرى مەن شەتەلدىك باسىلىمداردىڭ جازۋىنشا، تاجىريبەلى شابۋىلشى ۇلكەن تويدى 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنان كەيىن وتكىزۋدى جوسپارلاعان ەدى. ءتىپتى بۇعان دەيىن بەرگەن سۇحباتتارىندا ول بۇل قۋانىشتى ءساتتى مۋنديالداعى ساتتىلىكپەن ۇشتاستىرعىسى كەلەتىنىن جاسىرماعان. الايدا پورتۋگاليا ۇلتتىق قۇراماسى الەم چەمپيوناتىنداعى جارىستى ەرتە اياقتاپ، ساتسىزدىككە ۇشىراعان سوڭ، شەتەلدىك ب ا ق، اتاپ ايتقاندا Dan Tri جانە باسقا دا باسىلىمدار رونالدۋدىڭ بۇل جوسپارىن وزگەرتكەنىن حابارلادى.
دەرەككوزدەردىڭ مالىمەتىنشە، فۋتبولشى باسقا كوماندالار جەڭىستى تويلاپ جاتقان تۇستا دۇركىرەتىپ توي جاساۋدى ورىنسىز دەپ ساناپ، بۇل قۋانىشتى ءساتتى بەلگىسىز مەرزىمگە كەيىنگە شەگەرۋدى ۇيعارعان.
سوعان قاراماستان، جۇپتىڭ ءوزى بۇل اقپاراتتى رەسمي تۇردە راستاعان دا، جوققا شىعارعان دا جوق. الەۋمەتتىك جەلىلەردە جۇپتىڭ 1-تامىزدا پورتۋگاليانىڭ سينترا قالاسىندا شاعىن توي جاسايتىنى جانە وعان كيلليان مباپپە، حابيب نۋرماگومەدوۆ، كونور ماكگرەگور، رياننا، درەيك جانە ت. ب. الەمدىك جۇلدىزدار قاتىساتىنى تۋرالى اقپارات تارادى. الايدا بۇل مالىمەتتەردىڭ ەشقايسىسى رەسمي راستالماعان.
قازىرگى ۋاقىتتا كريشتيانۋ رونالدۋ مەن دجوردجينا رودريگەس رەسمي تۇردە قارىم- قاتىناستارىن بەكىتىپ، قولعا جۇزىك تاققاندارى بەلگىلى. دەگەنمەن، الەم چەمپيوناتىنىڭ اياقتالۋىنا بايلانىستى تۋىنداعان ۇزىلىستەن كەيىن ولار بارلىق ۋاقىتىن وتباسى مەن بالالارىنا ارناپ، دەمالىستا ءجۇر. جۇلدىزدى جۇپتىڭ ناقتى قاشان شاڭىراق كوتەرەتىنى ازىرگە قۇپيا كۇيىندە قالىپ وتىر.
24.kz