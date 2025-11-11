كرەملدە قازاقستان مەن رەسەي باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي جەكە كەزدەسۋى وتەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن رەسەي پرەزيدەنتتەرى بەيرەسمي جەكە كەزدەسۋ وتكىزبەك. بۇل تۋرالى بۇگىن ءوزىنىڭ Telegram پاراقشاسىندا ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى –باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي جازدى.
- ماسكەۋدە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ مەملەكەتتىك ساپارى باستالدى. مەملەكەت باسشىسىن سالتاناتتى قارسى الۋ ءراسىمى 1-بورت رەسەي اۋە كەڭىستىگىنە وتكەن ساتتەن باستالىپ كەتتى. ەرەكشە قۇرمەتتىڭ بەلگىسى رەتىندە قازاقستاندىق دەلەگاتسيا وتىرعان ۇشاقتى يسترەبيتەلدەر مەن تىكۇشاقتار الىپ ءجۇرىپ، ۆنۋكوۆو اۋەجايىندا اسكەري وركەستر مەن قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ قارسى الۋىمەن جالعاستى، - دەپ جازدى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى.
سونداي-اق ول سالدەن سوڭ كرەملدە مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي جەكە كەزدەسۋى وتەتىنىن جەتكىزدى. قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ساپارىنا وراي رەسەي فەدەراتسياسى پرەزيدەنتىنىڭ اتىنان كەشكى اس بەرىلەدى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ ەرتەڭگى جۇمىس كەستەسى دە وتە تىعىز. كرەملدەگى رەسمي قارسى الۋ راسىمىنەن كەيىن ۆلاديمير پۋتينمەن شاعىن جانە كەڭەيتىلگەن قۇرامدا كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلەدى. پرەزيدەنت سونداي-اق قازاقستان-رەسەي ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمىندا ءسوز سويلەيدى، - دەپ ءمالىم ەتتى رۋسلان جەلدىباي.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ شاقىرۋىمەن ماسكەۋگە مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ 11-12-قاراشادا رەسەي فەدەراتسياسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن باراتىنى حابارلاندى. مەملەكەت باسشىسى پرەزيدەنت ۆلاديمير پۋتينمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزەدى. ساپار اياسىندا ەكىجاقتى ستراتەگيالىق ارىپتەستىك پەن وداقتاستىقتى دامىتۋ، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرى تالقىلانادى دەگەن بولجام بار.