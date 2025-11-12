16:32, 12 - قاراشا 2025 | GMT +5
كرەملدە قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - كرەملدىڭ گەورگيي زالىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتىپ جاتىر.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ شاقىرۋىمەن ماسكەۋگە مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى.
ساپار بارىسىندا قازاقستان مەن رەسەي پرەزيدەنتتەرى بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتيننىڭ بەيرەسمي پىكىرالماسۋى كەشكى اس ۇستىندە جالعاستى.
پرەزيدەنت «بەلگىسىز جاۋىنگەر بەيىتى» ەسكەرتكىش مەموريالىنا گۇل شوعىن قويىپ، رەسەي فەدەرالدى جينالىسى فەدەراتسيا كەڭەسىنىڭ توراعاسىمەن كەزدەستى.