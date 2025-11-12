ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:32, 12 - قاراشا 2025 | GMT +5

    كرەملدە قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - كرەملدىڭ گەورگيي زالىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتىپ جاتىر.

    Официальная церемония встречи Президента Казахстана проходит в Кремле
    Кадр из видео

    بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ شاقىرۋىمەن ماسكەۋگە مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى.

    ساپار بارىسىندا قازاقستان مەن رەسەي پرەزيدەنتتەرى بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزدى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتيننىڭ بەيرەسمي پىكىرالماسۋى كەشكى اس ۇستىندە جالعاستى.

    پرەزيدەنت «بەلگىسىز جاۋىنگەر بەيىتى» ەسكەرتكىش مەموريالىنا گۇل شوعىن قويىپ، رەسەي فەدەرالدى جينالىسى فەدەراتسيا كەڭەسىنىڭ توراعاسىمەن كەزدەستى.

    تەگ:
    قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار