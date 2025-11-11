ق ز
    كرەملدە قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتيننىڭ بەيرەسمي كەزدەسۋى باستالدى

    ماسكەۋ. KAZINFORM - كرەملدە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ بەيرەسمي كەزدەسۋى باستالعانى حابارلاندى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.

    Қазақстан мен Ресей президенттері бейресми кездесу өткізді
    Фото: Ақорда

    ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ شاقىرۋىمەن ماسكەۋگە مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى.

    پرەزيدەنت ماسكەۋدەگى حالىقارالىق قاتىناستار ينستيتۋتىنىڭ ستۋدەنتتەرىمەن اڭگىمەلەستى.

    وسىعان دەيىن ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى –باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي كرەملدە مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي جەكە كەزدەسۋى وتەتىنىن جەتكىزدى.

    ونىڭ سوزىنشە، قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ساپارىنا وراي رەسەي فەدەراتسياسى پرەزيدەنتىنىڭ اتىنان كەشكى اس بەرىلەدى.

