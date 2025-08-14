18:45, 14 - تامىز 2025 | GMT +5
كرەمل الياسكاداعى كەلىسسوزدەر تۋرالى مالىمەت بەردى
استانا. قازاقپارات- كرەمل الياسكاداعى ترامپ پەن پۋتين كەلىسسوزدەرىنىڭ جاي-جاپسارىن مالىمدەدى.
كەزدەسۋ انكوريدج قالاسىنداعى ەلمەندورف-ريچاردسون اسكەري بازاسىندا وتەدى. ول استانا ۋاقىتىمەن تۇنگى بىردە باستالادى. الدىمەن مەملەكەت باسشىلارى جەكە سويلەسەدى. كەيىن ەكى ەل دەلەگاتسيالارىنىڭ قاتىسۋىمەن كەلىسسوزدەر باستالادى.
رەسەي تاراپىنان يۋري ۋشاكوۆ، سەرگەي لاۆروۆ، اندرەي بەلوۋسوۆ، انتون سيلۋانوۆ جانە كيريلل دميتريەۆ قاتىسادى. ال ا ق ش دەلەگاتسياسىنىڭ ناقتى قۇرامى ازىرگە بەلگىسىز. كەزدەسۋ اياقتالعاننان كەيىن ترامپ پەن پۋتين ورتاق باسپا ءسوز جيىنىن وتكىزبەك.