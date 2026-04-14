كۇردەلى سىرتقى ەكونوميكالىق احۋالعا قاراماستان شيكىزاتتىق ەمەس سەكتور باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن كورسەتتى - بەكتەنوۆ
استانا. KAZINFORM - بيىل 3 ايدا جالپى ىشكى ءونىم ناقتى 3 پايىزعا ءوستى. بۇل تۋرالى پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- مەملەكەت باسشىسى ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا ساپالى ءارى ورنىقتى ەكونوميكالىق ءوسىمدى قامتاماسىز ەتۋدى تاپسىردى. بۇل مىندەت وڭدەۋ ونەركاسىبىن دامىتۋ، ينۆەستيتسيالىق بەلسەندىلىكتى ارتتىرۋ، ءوندىرىس ورىندارىن تەحنولوگيالىق جاڭعىرتۋ ارقىلى ىسكە اسىرىلۋدا. بۇگىن ءبىز وسى جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانى بويىنشا ەلىمىزدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ قورىتىندىسى مەن رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ اتقارىلۋ بارىسىن قارايمىز، - دەدى ۇكىمەت وتىرىسىنان اشقان ولجاس بەكتەنوۆ.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ اتاپ وتۋىنشە، اتالعان كەزەڭدە جالپى ىشكى ءونىم ناقتى 3 پايىزعا ءوستى.
- بۇل كورسەتكىش شيكىزاتتىق ەمەس سەكتوردا، ونىڭ ىشىندە وڭدەۋ ونەركاسىبىندەگى كولىك، قۇرىلىس، ساۋدا سالالارىنداعى ورنىقتى ءوسىم ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلگەنىن ايتا كەتۋ كەرەك. كۇردەلى سىرتقى ەكونوميكالىق احۋالعا قاراماستان وسى شيكىزاتتىق ەمەس سەكتور ءوزىنىڭ تۇراقتىلىعىمەن باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن كورسەتىپ وتىر، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.