ۋكراينادا پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسىنىڭ ۇيىندە ءتىنتۋ جۇرگىزىلدى
استانا. قازاقپارات - پرەزيدەنت ۆلاديمير زەلەنسكيدىڭ ەڭ ىقپالدى سەرىگى، پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى اندرەي ەرماك وتستاۆكاعا ءوتىنىش بەردى. شەشىم جۇما كۇنى ونىڭ ۇيىندە ءتىنتۋ جۇرگىزگەننەن كەيىن قابىلداندى.
ءىس ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى جەمقورلىقپەن بايلانىستى بولىپ وتىر. جانجالعا قاتىستى ادىلەت جانە ەنەرگەتيكا مينيسترلەرى قىزمەتىنەن كەتتى. قاراشانىڭ ورتاسىندا ۋكراينانىڭ سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ۇلتتىق بيۋروسى ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى زاڭسىز كەلىسىمدەردى تالقىلاعان اۋديوجازبالاردى جاريالادى. وندا ادامدار ءبىر- ءبىرىن لاقاپ اتتارمەن اتايدى. سول اۋديوداعى تۇلعالاردىڭ ءبىرى اندرەي ەرماك بولۋى مۇمكىن دەگەن كۇدىك بار.
وقيعادان كەيىن پرەزيدەنت زەلەنسكي حالىققا ۇندەۋ جولداپ، ونىڭ وتستاۆكاعا ءوتىنىش بەرگەنىن جانە پرەزيدەنت اكىمشىلىگى قايتا جاساقتالاتىنىن جەتكىزدى.
24.kz