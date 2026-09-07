ۋكراينا پرەزيدەنتى زەلەنسكي مەن ترامپ وكىلدەرىنىڭ العاشقى كەلىسسوز راۋندى اياقتالدى
استانا. KAZINFORM - كيەۆتە ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكيدىڭ ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ارنايى وكىلدەرى ستيۆ ۋيتكوفف جانە دجارەد كۋشنەرمەن كەلىسسوزدەرىنىڭ العاشقى راۋندى اياقتالدى. بۇل تۋرالى ۋكراينالىق اقپارات اگەنتتىكتەرى حابارلادى، دەپ جازادى BBC.
كەزدەسۋدىڭ ءمان-جايى ازىرگە جاريالانعان جوق. ۋكراينا تاراپىنان كەلىسسوزگە پرەزيدەنت ۆلاديمير زەلەنسكي، ونىڭ كەڭسەسىنىڭ باسشىسى كيريلل بۋدانوۆ، بۋدانوۆتىڭ ورىنباسارى سەرگەي كيسليتسا جانە ۋكراينا ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جانە قورعانىس كەڭەسىنىڭ حاتشىسى رۋستەم ۋمەروۆ قاتىسقان.
اقپارات اگەنتتىكتەرىنىڭ حابارلاۋىنشا، كوپ ۇزاماي كەلىسسوزدەردىڭ ەكىنشى راۋندى باستالادى. وعان فرانسيا، گەرمانيا جانە ۇلى بريتانيانىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى كەڭەسشىلەرى قاتىسادى دەپ كۇتىلەدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ وكىلدەرى پولشا ارقىلى پويىزبەن كيەۆكە بارعانى حابارلانعان ەدى.
الدىڭعى كۇنى كرەملدە رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلدەرى ستيۆ ۋيتكوفف پەن دجارەد كۋشنەرمەن كەزدەسۋى ءوتتى.
كەزدەسۋدىڭ باسىندا ۆلاديمير پۋتين امەريكالىق وكىلدەردەن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپقا ءوزىنىڭ ىزگى تىلەگىن جانە العىسىن جەتكىزۋدى سۇرادى.
ءوز كەزەگىندە ستيۆ ۋيتكوفف كەلىسسوزدەر ءوتۋى ءۇشىن كيەۆكە ءۇش كۇن بويى سوققى بەرۋدى توقتاتقانى ءۇشىن پۋتينگە العىس ايتتى.
پۋتيننىڭ ايتۋىنشا، كەشە تۇنگى ساعات 00:00-دەن باستاپ كيەۆكە سوققى جاسالعان جوق. ول اتىستى توقتاتۋ تۋرالى ءوتىنىشتىڭ رەسمي ارنالار ارقىلى تۇسكەنىن ايتىپ، ۋكراينا تاراپىنىڭ شابۋىل سانىن ەداۋىر ازايتقانىن اتاپ ءوتتى.