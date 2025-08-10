كەنيا رەسمي تۇردە ۇيقى اۋرۋىن جويعان ەلگە اينالدى - د د س ۇ
استانا. KAZINFORM - دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى (د د س ۇ) كەنيا ۇيقى اۋرۋىن (ادام تريپانوسوموزى) قوعامدىق دەنساۋلىق ماسەلەسى رەتىندە جويعان ونىنشى ەل بولدى دەپ حابارلادى.
بۇل كەنيادا جويىلعان ەكىنشى ەلەۋسىز قالعان تروپيكالىق اۋرۋ (NTD). 2018 -جىلى ەل دراكۋنكۋلوزدان (گۆينەيا قۇرتى اۋرۋى) تازا دەپ سەرتيفيكاتتالدى.
- مەن كەنيانىڭ ۇكىمەتى مەن حالقىن وسى تاريحي جەتىستىكپەن قۇتتىقتايمىن. كەنيا NTD- ءسىز افريكاعا تاعى ءبىر قادام جاساپ، ءوز حالقىن ادام تريپانوسوموزىنان ازات ەتكەن كوپتەگەن ەلدەردىڭ قاتارىنا قوسىلدى. - دەدى ددۇ باس ديرەكتورى دوكتور تەدروس ادحانوم گەبرەيەسۋس.
كەنيانىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى ادەن دۋالە ۇيقى اۋرۋىن جويۋ «حالىقتى قورعاپ قانا قويمايدى، سونىمەن قاتار ەكونوميكالىق ءوسۋ مەن وركەندەۋ ءۇشىن جاعداي جاسايدى، دەدى.
دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، ۇيقى اۋرۋى العاش رەت XX عاسىردىڭ باسىندا كەنيادا تىركەلگەن. سودان بەرى ەل اۋرۋعا قارسى شارالاردى دايەكتى تۇردە جۇزەگە اسىرىپ كەلەدى جانە ون جىلدان استام ۋاقىت بويى جەرگىلىكتى تۇرعىنداردا بىردە- ءبىر جاعداي انىقتالعان جوق.
سونداي- اق ەلدە ۇلتتىق ۆەتەرينارلىق قاداعالاۋ قىزمەتى مەن كەنيانىڭ تسەتسە جانە تريپانوسوموزدى جويۋ جونىندەگى كەڭەسى (KENTTEC) قولداۋىمەن ەندەميالىق جانە ەندەميالىق ەمەس ايماقتاردا تسەتسە شىبىندارى مەن ۇيقى اۋرۋىن باقىلايدى. دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى مەن سەرىكتەستەردىڭ قولداۋىمەن كەنياداعى ۇيقى اۋرۋىن جويۋ باعدارلاماسى قازىر ينفەكسيانىڭ كەز كەلگەن ىقتيمال قايتالانۋىن انىقتاۋ ءۇشىن باقىلاۋ جوسپارىن جۇزەگە اسىرۋدا.
ۇيقى اۋرۋىن گۇل شىبىندارى تۋدىرادى. سيمپتومدارعا قىزبا، باس اۋرۋى، بۋىندارداعى اۋىرسىنۋ جانە كەيىنگى كەزەڭدەردە سانانىڭ شاتاسۋى، ۇيقىنىڭ بۇزىلۋى جانە مىنەز- قۇلىق وزگەرىستەرى جاتادى. ەمدەۋ بولماسا، بۇل ولىمگە اكەلەدى. ەڭ كوپ قاۋىپ توندىرەتىندەر - اۋىل شارۋاشىلىعى، بالىق اۋلاۋ، مال شارۋاشىلىعىمەن نەمەسە اڭشىلىقپەن اينالىساتىن اۋىل تۇرعىندارى.
